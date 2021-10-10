8成騎樓、人行道未整平 北投成台北市最障礙區

台北市積極打造騎樓與人行道友善無障礙空間，但北市議員黃郁芬指出，北投區人行道及騎樓有近8成尚未整平，成為台北最障礙的區域，尤其北投市場周遭、中央南路及中央北路沿線，均為民眾常反應感到不便的地點，北市新工處表示，將會清查北市有高低差人行道及騎樓，若有嚴重處盡快做改善。

黃郁芬表示，根據北市審計處109年台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告中指出，北市人行道與騎樓未齊平總計有3972條人行道，依照行政區分析，人行道與騎樓未整平處，前三名為北投區824條，占84.95％、松山區515條，占39.43％、大安區483條，占29.58％。

黃郁芬說，尤其北投市場周遭、中央南路及中央北路沿線，都是住宅區及人潮集中地點，當地民眾都會前往上述地點買菜及生活用品，人行道未與騎樓齊平，不僅一般民眾通行不便，更造成身障人士使用輪椅、拐杖等困擾，另北投區占比超過8成，其餘行政區情況均低於4成，顯見其嚴峻情況，要求盡快改善。

北市新工處說明，北市實體人行道面積總計2888萬平方公尺、長度1010公里，統計2018年至2020年，實體人行道新闢面積達9202平方公尺、長度4757公尺，2018年新闢8891平方公尺、2019年3795平方公尺、2020年4876平方公尺，今年預計新增6624平方公尺，長度約2103公尺。

針對人行道與騎樓未整平的統計，因審計處在100年後就無更新相關數據，今年底前將重啟普查，預計1年內清查全北市有高低差的人行道及騎樓，針對北投區人行及無障礙空間，對行人有嚴重障礙處將即刻前往更新。