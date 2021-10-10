民眾住家淹水拍照存證不及 補助款遭駁回鄰居卻可以

同樣位於信義區新仁里的住家，13戶申請水災補償，竟有4戶未過，其中還包含同一排的住戶有人獲得補償、有人卻未獲，未獲補償的理由均為住戶提供照片淹水高度未達50公分以上。議員戴錫欽批評，民眾住家淹水第一時間都在救災，何來有時間拍照，因此要求市府研議水災認定彈性化。北市社會局表示如果有特殊情形，會依實際情況放寬認定補助。

依「水災災害救助種類及標準」規定，核准水災災害的補助要件必須是實際居住住屋因水災淹水達五十公分以上。戴錫欽接獲民眾投訴，同樣位於信義區新仁里的住家，13戶申請水災補償，竟有4戶未過，其中還包含同一排的住戶有人獲得補償，有人卻未獲補償，理由竟都是民眾提供的照片淹水高度未達50公分以上。

社會局表示，民眾忘記拍照留存證據，恐申請不到補償；不過，若淹水事證明確，隔壁鄰居也都淹水嚴重，則可從寬給予補助。

戴錫欽批評，107年至110年728件的積淹水案中，平均高度僅15公分至43公分間，平均值根本未達50公分，民眾遇到淹水時，第一時間都在救災，何來有時間拍照，難道要民眾別救災，等水淹50公分後再來救嗎？

戴錫欽表示，110年6月4日的水災救助准駁統計來看，總申請數168件，核准數僅72件(約43%)，駁回數96件(約57%)，核准率連一半都不到。因此，他要求市府應重新整理近幾年本市淹水高度紀錄、補助情況，並將現況函請中央經濟部修改法令，舉凡是否降低淹水高度標準，放寬核准對象以及研議水災認定彈性化。

社會救助科長陳肯玉表示，淹水未達50公分及商家非自住的房舍淹水，都不列在中央規範的淹水補助範圍內，民眾申請補助時，區所同仁或里幹事現場勘查時，如果有特殊情形，會依實際情況放寬認定補助。