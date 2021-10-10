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三峽福德坑溪「染白」大魚翻肚 環保局：未查出汙染

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
三峽福德坑溪沿線都漂著白色不明液體，但環保局並未檢測出有異常。圖／民眾提供
三峽福德坑溪沿線都漂著白色不明液體，但環保局並未檢測出有異常。圖／民眾提供

有民眾今天在臉書「我是三峽人」社團分享，在新北市三峽福德坑溪下游，河面呈現白色不明液體，還可看到許多死魚，當地里長指出，從周四開始就有狀況，當時也跟區公所反映，但環保局今天到場後沒有檢測出有汙染，表示會把該區域沿線列為水汙染打擊熱區。

有網友抱怨，三峽有廢水、毒水狂倒已經持續10幾年，相關單位都沒想過生態問題，這樣也會影響別人來三峽觀光的念頭。

埔里長林秀冬說，在福德坑溪靠近中埔里與弘道里交界處，從周四起發現河面有油漬開始，先是幾隻大魚翻肚，隔天大魚死一片，昨天情況變得更嚴重，到今天上午河面都是呈現白色，已經造成大量魚群死亡。

林秀冬推測，上游有工廠、工地，是非法排放廢水的可能原因，希望相關單位能查清楚，否則對當地生態是衝擊。有民眾反映，已經看到上百條魚翻肚，甚至也看到蛙類、鳥類屍體，經過幾天不知道公部門有沒有處理。

環保局上午接到反映後趕到現場，回應採集河水結果並未檢出有重金屬等毒性物質，對於民眾發現白色液體的地方，採樣後也沒有發現異常。不過環保局致電給當地里長後，在大同路286巷旁橋面發現有不明白色粉末殘留，目前正調閱路口監視器追查。

環保局表示，已將福德坑溪沿線列為水汙染打擊熱區，倘若發現違反環保法規情事，將予以嚴懲。

環保局人員對著呈現白色的河面檢驗水質，並沒發現如重金屬等有毒物質，但已把福德坑溪沿線列為熱區，會再持續調查。圖／新北環保局提供
環保局人員對著呈現白色的河面檢驗水質，並沒發現如重金屬等有毒物質，但已把福德坑溪沿線列為熱區，會再持續調查。圖／新北環保局提供
有民眾反映三峽福德坑溪河面呈現白色，甚至能看到不少死魚屍體。圖／民眾提供
有民眾反映三峽福德坑溪河面呈現白色，甚至能看到不少死魚屍體。圖／民眾提供

埔里 中埔

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