連假北市景點湧人潮 動物園客滿、貓空亮橘燈

國慶連假第2天，北市動物園、天文館及貓空等景點皆湧入出遊潮，動物園在下午1時已達1萬人容留上限，天文館入館人數也在上午突破1200人，貓空等景點亮起人潮略多的橘燈。

台北市立動物園表示，今天上午9時開園前門口就有排隊民眾，到了10時已有3695人進場，下午1時即有1萬1522人同時在園內參觀，除先前已上網預約的民眾可憑當日預約證明購票入場外，現場排隊民眾須等園內遊客離園才能再進入。

動物園提醒，民眾請配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，勤洗手、戴口罩、維持社交距離。

台北市立天文科學教育館表示，館內容留人數上限為1200人，今天的入館參觀人潮比昨天還要踴躍，昨天到下午2時才達到1200人，今天不到上午11時就超過1200人。

天文館表示，昨天累計入館人數是疫情爆發以來最多的一天，提醒民眾，通常下午參觀遊客會較多，請落實防疫措施，並建議民眾早點入館，享有更寬敞的觀賞空間。

根據台北市觀傳局建置的旅遊人潮警示燈號系統，貓空、西門町商圈、信義商圈、竹子湖、華山文創園區5個景點在下午1時已亮起象徵人潮略多的橘燈，提醒民眾出遊前先參考燈號，並配合景點實聯制，保持社交距離，守護彼此健康。