北市6公園試辦盪鞦韆計時 家長：立意良善

為解決盪鞦韆時常一位難求的問題，北市府選定大安森林公園等6座遊戲場試辦限時分享方案，輔導小朋友上鞦韆前先按計時器，時間到了要換人。家長認為政策立意良善，願意使用。

台北市工務局公園處新聞稿表示，公園內最熱門的遊具就是盪鞦韆，很多小朋友一坐上去就捨不得下來，為了推廣遊戲分享的快樂並減少排隊衍生的糾紛，正在試辦為期2週的「友善限時分享方案」。

公園處表示，試辦地點包含大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區6座公園的遊戲場，將派人員在假日人多的時間輔導小朋友排隊、按壓計時器，3分鐘時間到後提醒換人。

公園處指出，「分享」是遊戲中非常重要的精神，若此試辦計畫成效良好，將評估擴大推行實施。

育有一名4歲女兒的陳小姐接受電話採訪表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的關係，已經很久沒有去公園玩了，台北市公園兒童遊戲場1日解封當天，小孩就說要去公園盪鞦韆。

陳小姐認為這個政策很好、很支持，因為鞦韆真的是非常熱門的遊具，每次去都大排長龍，好不容易輪到自己盪，看到旁邊排隊的人群就會很緊張、壓力很大，如今有個3分鐘的計時參考，那段時間就可以盪得心安理得。

邱小姐說，自己和5歲、未滿2歲的小孩都喜歡盪鞦韆，這個政策立意良善，不過無論有沒有計時器，大部分爸媽都知道要提醒小孩節制，只有少部分家長在一旁顧著玩手機不管小孩，所以認為這個政策只是防君子不防小人。

不過，邱小姐表示，若真的到有裝計時器的公園，市民應該都會自動自發使用，並遵循3分鐘的時限提醒，若看到有人時間到了還霸佔遊具也會出聲提醒。