快訊

奧運英雄大遊行11:30登場 遊行路線、發小國旗地點看這裡

直播／國慶演說全文 蔡英文提「四堅持」：全力阻止現狀被片面改變

三重5處公園將改造成共融式 全家大小都能一起玩

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三德公園目前正施工增設共融蹺蹺板、旋轉陀輪及共融搖搖樂等，要讓公園變得更加樂趣。圖／新北市景觀處提供
三德公園目前正施工增設共融蹺蹺板、旋轉陀輪及共融搖搖樂等，要讓公園變得更加樂趣。圖／新北市景觀處提供

新北市府近年積極建設改善公園遊具設施，將多處公園改造成為特色共融公園，今年度更積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，將市內既有設施老舊、無障礙設施規劃不足的公園進行更新，打造更優質的公園環境。

新北市三重區有多座公園遊戲場正在進行改造，包括永盛公園、慈化公園及三德公園：永盛公園內原有的罐頭遊具更換成了特色共融遊具；慈化公園內增加了各種特色共融遊具如紐扣翹翹板、紐扣搖搖樂及拉鏈攀岩組等；三德公園則增設了共融蹺蹺板、旋轉陀輪及共融搖搖樂等，讓公園變得越來越有樂趣。

另外，三重區的大和平、小和平公園，分別占地1.83、0.9公頃，都闢建於民國85年初，至今有25年歷史，市府規畫將整體公園空間進行活化，並納入減量、全齡化及通用設計理念。

由於大和平公園內的原有的舞台廣場，固定的坐椅使原本的空間無法有效利用，近期將規畫拆除公園內座椅及水泥，打造成大片多功能活動草坪，可以增加公園綠覆率，也可視需求使用折疊椅，空間還能彈性使用，而拆除的坐椅則會移至它處再利用，另原有的罐頭遊具也將改善為積木城造型的特色遊戲場。

小和平公園的遊戲場將融入原野探索元素改造，步道則規劃為更舒適的人行空間，打造無障礙環境；玫瑰公園則預計增設多樣化長者使用的體健設施，並打造玫瑰主題籃球場，配合原有的遊具設施，可讓不同年齡層的人都能找到樂趣，營造共融全齡的互動場域。

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，新北市府亦由強化二級警戒恢復成二級警戒，公園兒童遊具經滾動檢討於10月1日重新開放使用。為避免疫情捲土重來，各公園維管單位仍持續加強清潔消毒，同時也請民眾於公園使用相關設施及活動時，應持續保持社交距離、戴口罩、勤洗手的良好習慣，保護自己和家人的安全，一起放輕鬆來新北玩公園。

玫瑰公園將打造玫瑰主題籃球場，配合原有的遊具設施，營造共融式遊具的互動場域。圖／新北市景觀處提供
玫瑰公園將打造玫瑰主題籃球場，配合原有的遊具設施，營造共融式遊具的互動場域。圖／新北市景觀處提供

疫情 二級警戒

延伸閱讀

北市6公園盪鞦韆試辦「限時分享」 每3分鐘就得換人

遊戲場可以躺著仰望天空 苗栗縣國小揮別罐頭遊具

嘉市中央廣場全齡遊戲場啟用 攀岩牆與溜滑梯共構

餐飲、休閒娛樂場所、宗教活動 蘇揆：可進一步鬆綁

相關新聞

影／國慶日迎接全運會聖火 侯友宜與奧運國手同場尬舞

110年全國運動會16日將於新北市開幕，市府趁著國慶日升旗迎聖火，並找來在地奧運國手林郁婷、丁華恬等人站台，市長侯友宜也...

防淡水漁人碼頭煙火秀塞爆 加強管制和疏散

新北淡水漁人碼頭首場煙火秀昨晚開放，上萬民眾塞爆。新北市府今天說，接下來7場次，除現場交通及人流控管，包括停車場降載，另...

北市6公園盪鞦韆試辦「限時分享」 每3分鐘就得換人

盪鞦韆為公園熱門遊具，許多孩童一坐上去就捨不得下來，常有一位難求的情況，為了讓每個前往公園遊玩的孩子都有機會玩到遊具，減...

北市府升旗500民眾預約領嗡嗡包 還是有人一早來撲空

今天雙十國慶，台北市長柯文哲上午參加北市府前廣場升旗典禮，因受疫情影響，除今年嗡嗡包採線上預約，限額500位民眾現場領取...

北市嗡嗡包線上線下混合發送 民眾搶第1喊幸運

台北市政府國慶嗡嗡包今年採線上、線下混合發送，500份保留給預約今天觀禮的民眾，另準備3000份在今天抽獎、郵寄到家。第...

影／嗡嗡包首開線上抽 柯文哲：未來最重要工作就是e化

台北市長柯文哲今天率副市長黃珊珊等市府局處首長出席110年台北市國慶升旗暨慶祝活動，今年升旗典禮則因應疫情人數降載，現場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。