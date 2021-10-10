三重5處公園將改造成共融式 全家大小都能一起玩

新北市府近年積極建設改善公園遊具設施，將多處公園改造成為特色共融公園，今年度更積極推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融改善計畫」，將市內既有設施老舊、無障礙設施規劃不足的公園進行更新，打造更優質的公園環境。

新北市三重區有多座公園遊戲場正在進行改造，包括永盛公園、慈化公園及三德公園：永盛公園內原有的罐頭遊具更換成了特色共融遊具；慈化公園內增加了各種特色共融遊具如紐扣翹翹板、紐扣搖搖樂及拉鏈攀岩組等；三德公園則增設了共融蹺蹺板、旋轉陀輪及共融搖搖樂等，讓公園變得越來越有樂趣。

另外，三重區的大和平、小和平公園，分別占地1.83、0.9公頃，都闢建於民國85年初，至今有25年歷史，市府規畫將整體公園空間進行活化，並納入減量、全齡化及通用設計理念。

由於大和平公園內的原有的舞台廣場，固定的坐椅使原本的空間無法有效利用，近期將規畫拆除公園內座椅及水泥，打造成大片多功能活動草坪，可以增加公園綠覆率，也可視需求使用折疊椅，空間還能彈性使用，而拆除的坐椅則會移至它處再利用，另原有的罐頭遊具也將改善為積木城造型的特色遊戲場。

小和平公園的遊戲場將融入原野探索元素改造，步道則規劃為更舒適的人行空間，打造無障礙環境；玫瑰公園則預計增設多樣化長者使用的體健設施，並打造玫瑰主題籃球場，配合原有的遊具設施，可讓不同年齡層的人都能找到樂趣，營造共融全齡的互動場域。