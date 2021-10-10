影／國慶日迎接全運會聖火 侯友宜與奧運國手同場尬舞

110年全國運動會16日將於新北市開幕，市府趁著國慶日升旗迎聖火，並找來在地奧運國手林郁婷、丁華恬等人站台，市長侯友宜也在現場與國手們尬舞。侯表示，運動賽事能夠團結國家，同樣精神也要用團結、堅持熱血來捍衛國家。

全運會聖火自上月24日出發繞行全台22個縣市後，今天回到新北，到13日將繞行轄內29區，迎接16日登場的開幕式。

在聖火傳遞各縣市途中，都有不少奧運國手站台，聖火回到新北後，包括拳擊林郁婷與體操丁華恬2名奧運國手都出席迎聖火活動，並與侯友宜在現場唱國歌、升國旗。

林郁婷說，這是她首次參與國慶升旗，很開心國慶跟迎聖火可以同天舉辦，因為下次不見得還能參加一樣活動。她也放話，這次拳擊在奧運破紀錄拿到首面獎牌，自己也把這最高榮譽當作目標，現階段往眼前一步一腳印實現，要先把全運會金牌留在新北。

在升完旗後，侯友宜還帶著2名國手一起帶動跳新北兒藝節的怪獸舞，丁華恬更被點名Solo，她笑稱，舞蹈很可愛也很好玩，被點到名有點突然，就保持跟全運會「隨時上場」精神一樣，之後也希望自己持續努力練習，為國爭光。

侯友宜表示，自己從警察出身，以前天天要唱國歌、升旗，保衛國家不分上下、你我，就跟全運會一樣，用團結、堅持熱血來捍衛國家主權，讓民眾在這塊土地能安居樂業。