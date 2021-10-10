防淡水漁人碼頭煙火秀塞爆 加強管制和疏散

新北淡水漁人碼頭首場煙火秀昨晚開放，上萬民眾塞爆。新北市府今天說，接下來7場次，除現場交通及人流控管，包括停車場降載，另也持續搭配專車、淡海輕軌縮短班距等加強疏散。

淡水漁人碼頭自9日起連4週週六、日晚間8時，施放共計8場次海景煙火。

新北市政府漁業及漁港事業管理處長張麗珍今天接受中央社記者電話訪問表示，因事先已預估首波散場人潮會出現在煙火秀結束後，除安排專車接送，淡海輕軌也縮短班距，以加強疏散速度，約30分鐘內便疏散完畢。

張麗珍說，港區部分進行人流控管，包括停車場降載等，原本現場空間估計可容納7萬人，昨晚約2萬人在場，並安排志工、工作人員舉牌，呼籲民眾全程配戴口罩、不要邊走邊吃等，將持續加強宣導落實防疫。

此外，張麗珍表示，在煙火秀之後也安排多項活動，例如星空電影院、音樂展演、市集，鼓勵民眾不要急著離開，甚至可以散步方式前往捷運站，享受淡水夜景，途中還將經過多個古蹟，值得欣賞。

新北市政府警察局淡水分局表示，活動期間，從下午4時起便投入約60名警力協助交通管制，並彈性調整機動警力，建議民眾多善用大眾運輸工具，由捷運站轉搭乘輕軌列車或紅26公車前往。

警方說，活動結束散場時，建議開車民眾多使用替代道路，從漁人碼頭第1出入口離開者，改由沙崙路行駛再右轉濱海路或新市二路接淡金路回程；第2出入口處則由觀海路、中正路2段接濱海路往新市鎮方向接淡金路離開，避免行駛瓶頸路段，縮短旅途時間。