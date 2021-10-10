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北市6公園盪鞦韆試辦「限時分享」 每3分鐘就得換人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供

盪鞦韆為公園熱門遊具，許多孩童一坐上去就捨不得下來，常有一位難求的情況，為了讓每個前往公園遊玩的孩子都有機會玩到遊具，減少排隊時衍生的糾紛，北市公園處即日起針對6個公園遊戲場試辦為期2周的「友善限時分享方案」，輔導孩童按壓計時器3分鐘提醒。

公園處表示，遊戲場盪鞦韆是孩童喜歡且最熱門的遊具設施，假日人潮較多時需排隊等待，但常發生有些孩子玩到不肯下來，讓其他孩童遲遲等不到遊玩的機會。

為了避免類似的情況，並指導孩童分享的重要精神，公園處在大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區等6個公園遊戲場的盪鞦韆旁，設置3分鐘的計時器提醒設施，輔導孩童養成排隊輪流玩的習慣，若試辦成效良好，將會評估擴大推行實施。

為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供
為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。圖／北市公園處提供

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