北市6公園盪鞦韆試辦「限時分享」 每3分鐘就得換人

盪鞦韆為公園熱門遊具，許多孩童一坐上去就捨不得下來，常有一位難求的情況，為了讓每個前往公園遊玩的孩子都有機會玩到遊具，減少排隊時衍生的糾紛，北市公園處即日起針對6個公園遊戲場試辦為期2周的「友善限時分享方案」，輔導孩童按壓計時器3分鐘提醒。

公園處表示，遊戲場盪鞦韆是孩童喜歡且最熱門的遊具設施，假日人潮較多時需排隊等待，但常發生有些孩子玩到不肯下來，讓其他孩童遲遲等不到遊玩的機會。