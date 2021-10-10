聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市6公園盪鞦韆試辦「限時分享」 每3分鐘就得換人
盪鞦韆為公園熱門遊具，許多孩童一坐上去就捨不得下來，常有一位難求的情況，為了讓每個前往公園遊玩的孩子都有機會玩到遊具，減少排隊時衍生的糾紛，北市公園處即日起針對6個公園遊戲場試辦為期2周的「友善限時分享方案」，輔導孩童按壓計時器3分鐘提醒。
公園處表示，遊戲場盪鞦韆是孩童喜歡且最熱門的遊具設施，假日人潮較多時需排隊等待，但常發生有些孩子玩到不肯下來，讓其他孩童遲遲等不到遊玩的機會。
為了避免類似的情況，並指導孩童分享的重要精神，公園處在大安森林、青年、南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區等6個公園遊戲場的盪鞦韆旁，設置3分鐘的計時器提醒設施，輔導孩童養成排隊輪流玩的習慣，若試辦成效良好，將會評估擴大推行實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言