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北市府升旗500民眾預約領嗡嗡包 還是有人一早來撲空

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天發放第七代嗡嗡包，五百位民眾做定位，柯文哲、副市長黃珊珊等人逐一發放，柯文哲說，這樣的發法，發完後椅子收起來，很快。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天發放第七代嗡嗡包，五百位民眾做定位，柯文哲、副市長黃珊珊等人逐一發放，柯文哲說，這樣的發法，發完後椅子收起來，很快。記者林麗玉／攝影

今天雙十國慶，台北市柯文哲上午參加北市府前廣場升旗典禮，因受疫情影響，除今年嗡嗡包採線上預約，限額500位民眾現場領取，升旗典禮容量上限也僅800人，為北市府廣場國慶升旗人數最少的一年。

柯文哲與市府局處首長、貴賓、參與民眾同唱國歌、國旗歌，注目禮國旗冉冉升起，並高喊「台灣加油、台北強」，柯文哲致詞時也祝賀「中華民國雙十國慶」。

由於今年市府僅開放五百位民眾參與升旗、領嗡嗡包，登記到001號、搶到頭香的汪先生相當開心興奮，他說，市府9日通知才知道自己是第一個抽到領嗡嗡包的人，相當幸運，而且往年都有搶，去年沒搶到，今年搶到、還第一個拿到真的蠻開心、運氣蠻好。

不過還是有民眾，因不知道今年第七代嗡嗡包採線上預約抽籤，還是有人以為可以一早來排隊，結果撲了個空，對此，柯文哲說，這就是數位落差，不會每個人都看網路消息，這的確是一個問題。

不過柯文哲提到，國家E化還是要持續、要堅持，他也舉視訊會議為例，過去市府沒有人要開視訊會議，不過疫情一來，一個月、兩個月大家習慣了，現在視訊會議省下很多時間，包括翡翠水庫、交通局等府外單位等，視訊會議可以省下很多時間，效率也會變更好。

另外，今天升旗典禮，市府也邀請議員參與，不過僅有國民黨、民眾黨、及無黨籍議員出席，民進黨籍議員全員缺席，柯今天也被問到，對於因熊好券府會關係差？柯文哲說，「不會啦，沒有民進黨議員嗎？那.....。」

為了避免民眾排隊，今年嗡嗡包發放方式，五百個現場發、三千個直接郵寄到家，北市府也比照打疫苗採「宇美町式」現場發放，五百位民眾做定位，柯文哲、副市長黃珊珊等人逐一發放，柯文哲說，這樣的發法，發完後椅子收起來，很快。

為了避免民眾排隊，今年嗡嗡包發放方式，五百個現場發、三千個直接郵寄去你家，北市府也比照打疫苗採「宇美町式」現場發放。記者林麗玉／攝影
為了避免民眾排隊，今年嗡嗡包發放方式，五百個現場發、三千個直接郵寄去你家，北市府也比照打疫苗採「宇美町式」現場發放。記者林麗玉／攝影
為了避免民眾排隊，今年嗡嗡包發放方式，五百個現場發、三千個直接郵寄去你家，北市府也比照打疫苗採「宇美町式」現場發放。記者林麗玉／攝影
為了避免民眾排隊，今年嗡嗡包發放方式，五百個現場發、三千個直接郵寄去你家，北市府也比照打疫苗採「宇美町式」現場發放。記者林麗玉／攝影

柯文哲 嗡嗡包 北市

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