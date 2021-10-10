北市嗡嗡包線上線下混合發送 民眾搶第1喊幸運

台北市政府國慶嗡嗡包今年採線上、線下混合發送，500份保留給預約今天觀禮的民眾，另準備3000份在今天抽獎、郵寄到家。第1位搶得觀禮門票並拿到嗡嗡包的汪先生表示，非常幸運。

台北市政府今天舉行110年台北市國慶升旗暨慶祝活動「台灣加油台北強」，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，僅保留500個座位給事先預約的民眾，不過還是有少許民眾在會場外頭駐足圍觀。

台北市國慶嗡嗡包今年也因疫情改採線上、線下混合制，500份提供給預約參加升旗典禮的民眾，名額在開放預約後的3分鐘內就被搶光；另外3000份則讓民眾上網登記、今天抽獎並郵寄到家，共有12萬3354人登記，中獎率僅2.4%。

幸運搶到現場觀禮序號1的汪先生表示，他每年都有來拿嗡嗡包，今年用先搶先贏的預約登記制，他在家裡用一台電腦搶，填完資料送出後的第一時間就當機，隔了5分鐘才跳出來顯示成功預約，直到昨天收到序號才知道自己是第1個搶到的，覺得很幸運。

台北市長柯文哲致詞表示，因為疫情影響，現場只留500個位子給預先抽出來的民眾觀禮，但還是有一些市民朋友特別跑來在外面參加，感謝大家的支持。

柯文哲說，今年嗡嗡包發送採線上預約、登記抽獎雙軌制，日後很多大型活動都會比照採取線上、線下混合，打造宜居永續城市是他的願景與目標，未來一年最重要的工作就是加速E化工作、協助產業轉型，他會持續努力。

柯文哲會後接受媒體聯訪表示，今年因為疫情關係不能群聚，用預約的方式發送嗡嗡包，這樣沒什麼不好，不過有人來到現場才知道要預約，有數位落差的確是個問題，但國家還是要持續堅持E化。