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為何體力一定女輸男？新北辦女孩高峰會反思性別框架

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府與社團法人台灣大心社會福利協會，今在市府6樓大禮堂聯合舉辦「新北女孩高峰會」。圖／新北市社會局提供
新北市政府與社團法人台灣大心社會福利協會，今在市府6樓大禮堂聯合舉辦「新北女孩高峰會」。圖／新北市社會局提供

新北為慶祝及推廣本月11日的「新北女孩日」，於今日辦理「新北女孩高峰會」，會中帶領國高中青少女分組討論性別議題。參與的黃同學分享，自己國中只因跆拳道成績優異就被男同學講「很暴力」，讓她印象深刻；社會局長張錦麗強調期望透過討論打破類似性別刻板印象和框架，讓女孩展現真實自我。

新北市政府與社團法人台灣大心社會福利協會，今在市府6樓大禮堂聯合舉辦「新北女孩高峰會」，會中由實踐大學社會工作系助理教授黃珮玲及社工團隊等，帶領國高中青少女一起討論性別議題，喚醒女孩對於性別平等的意識，協助女孩反思如何突破各種性別框架，勇敢追求夢想。

會中「世界咖啡館」論壇，大家分組討論，發現社會和長輩對男女生觀感和期許有別，像是「為什麼男生可以抖腿，女生就不可以？」、「為什麼女生一定要長髮飄逸，就不能剪短髮？」「為什麼女生的體力就一定要輸臭男生？」，最後歸納出外表生理差異、性別氣質和長輩期待等3大面向，各組並將發想的倡議用手機拍攝成60秒短片來作總結行動方案。

瑞芳高工綜合班2年級黃怡瑄同學分享，她在國中時原就讀體育班，因熱愛跆拳道而勤加努力練習，在學科及術科成績都拿第一，但男同學卻認為她「很暴力」，只因男同學們的實力不如她，最後畢業時她全校總成績第3名，以能力證明自己，但對於同學間認為男女生存在性別差異印象深刻。

新北市政府社會局長張錦麗和副局長許秀能到場鼓勵，張錦麗表示，聯合國於102年訂定10月11日為「國際女童日」；新北市則將當天訂為「新北女孩日」，並與台灣大心社會福利協會合作培力計畫，希望藉由辦理類似女孩高峰會，提供女孩暢所欲言的發聲管道，讓女孩認識自我、實踐自我。

社會局長張錦麗也到「新北女孩高峰會」現場，並鼓勵新北女孩勇敢逐夢。圖／新北市社會局提供
社會局長張錦麗也到「新北女孩高峰會」現場，並鼓勵新北女孩勇敢逐夢。圖／新北市社會局提供
瑞芳高工黃怡瑄同學（右三）代表總結報告，鼓勵同學要勇敢逐夢。圖／新北市社會局提供
瑞芳高工黃怡瑄同學（右三）代表總結報告，鼓勵同學要勇敢逐夢。圖／新北市社會局提供
瑞芳高工黃怡瑄同學分享，她國中時就讀體育班熱愛跆拳道，在學科及術科成績都拿第一，但男同學卻認為她「很暴力」，她對於同學間認為男女生存在性別差異印象深刻。圖／新北市社會局提供
瑞芳高工黃怡瑄同學分享，她國中時就讀體育班熱愛跆拳道，在學科及術科成績都拿第一，但男同學卻認為她「很暴力」，她對於同學間認為男女生存在性別差異印象深刻。圖／新北市社會局提供

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