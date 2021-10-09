快訊

軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

基本工資明年調漲 835萬人健保費每月將多繳23到24元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市公務員拚「熊好券」業績？ 議員轟淪為電話推銷員

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
原預定今天開跑的「台北熊好券」，因店家及民眾綁定數不如預期，北市府宣布熊好券延緩一周上路。 報系資料照
原預定今天開跑的「台北熊好券」，因店家及民眾綁定數不如預期，北市府宣布熊好券延緩一周上路。 報系資料照

原預定今天開跑的「台北熊好券」，因店家及民眾綁定數不如預期，北市府宣布熊好券延緩一周上路。台北市議員陳怡君今爆料，台北市為了彌補熊好券加入店家的不足，要求市府各單位公務員全力「拉客」、基層只好「市政放兩旁、熊好券擺中間」。市府坦言，宣傳行銷不夠力，基層很辛苦。

陳怡君說，她就接獲不少市府員工陳情指出，為了推行熊好券，已讓他們原本的業務停擺，這幾天忙著打電話要求所轄管的店家加入熊好店家，讓公務員淪為電話推銷員，拿到市府給的名單，就要開始打電話，詢問要不要加入熊好券，不要還要問原因。

祕書長陳志銘表示，這些是接受市府紓困的店家 市府有振興活動，第一個想到他們 既然都接受紓困， 就一起來振興，可能有些店家還不知道，希望大家踴躍參加；市場處長陳庭輝表示，市場部分，參加的店家比例已經達四成。

陳怡君說，熊好券倉促上路，加上事前宣傳不夠、誘因不足，導致店家與民眾都不買單，為了拉高熊好券的店家數，市府下令要各局處衝業績，要求各局處要求轄下列管的店家加入，她就接獲不少公務員陳情，指現在都放下手邊市政業務，全力熊好券業績。

她說，但相關申請及設定繁瑣，因此不少店家意願都不高。而各單位為了達成業績，也親自為店家代操登入申請。陳怡君批評，市府要求轄下列管的店家加入，根本是搞錯方向，不但造成公務員困擾，也對店家形成壓力，反觀台北通原本就有優惠店家，但這次卻未加入這次的熊好券行列，市府做法令人不解。

對此，陳志銘表示，的確是宣傳不夠力，有些店家還不知道，但議員建議可進一步媒合符合資格的台北通優惠店家，詢問是否加入熊好券活動，這個建議很好，會設法做。

公務員 北市 熊好券

延伸閱讀

熊好券延期甩鍋北市議會要求道歉 柯文哲不回應、黃珊珊狂致歉

士林7千萬豪宅夜晚淪為夜市？ 汪志冰批北市府掩護攤商

熊好券延後因議會卡預算？北市府祕書長向議會道歉

預算未過！台北熊好券開跑倒數 緊急宣布延後一周上路

相關新聞

北市公務員拚「熊好券」業績？ 議員轟淪為電話推銷員

原預定今天開跑的「台北熊好券」，因店家及民眾綁定數不如預期，北市府宣布熊好券延緩一周上路。台北市議員陳怡君今爆料，台北市...

北市質借利率高 動質處挨轟：別人做土匪你做強盜？

台北市動產質借處前身是公營當鋪，營運超過50年，主要提供民眾低利率的小額融資、典當周轉。但台北市議員陳義洲質疑，民眾來典...

北市1歲童本土個案 衛生局：搭過火車但時間很短

中央今公布台北市1歲童本土個案，副市長黃珊珊表示，今天再驗已經呈現陰性，可能是舊案，大家可以放心。北市衛生局表示，生活主...

新北推動「月經平權」 侯友宜宣誓力拚最友善女性城市

新北今舉辦「Women Love Women Do」推動月經平權活動，市長侯友宜還宣誓新北要推動「月經三部曲」，從消除月...

三芝海上平台現人潮 議員：停車改善與行銷均需加強

新北三芝區芝蘭公園海上平台在9月啟用，已成為新北市最著名的新地標，新北市議員陳偉杰擔憂，每逢假日人潮眾多，車輛隨意停放，...

北市兒童新樂園開園大排長龍1小時 家長氣炸：沒規畫好

雙十連假第一天，不少家長趁好天氣，帶孩子出門放電，沒想到台北市兒童新樂園還未開園就大排長龍，至少快1000人在園外排隊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。