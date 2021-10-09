北市公務員拚「熊好券」業績？ 議員轟淪為電話推銷員

原預定今天開跑的「台北熊好券」，因店家及民眾綁定數不如預期，北市府宣布熊好券延緩一周上路。台北市議員陳怡君今爆料，台北市為了彌補熊好券加入店家的不足，要求市府各單位公務員全力「拉客」、基層只好「市政放兩旁、熊好券擺中間」。市府坦言，宣傳行銷不夠力，基層很辛苦。

陳怡君說，她就接獲不少市府員工陳情指出，為了推行熊好券，已讓他們原本的業務停擺，這幾天忙著打電話要求所轄管的店家加入熊好店家，讓公務員淪為電話推銷員，拿到市府給的名單，就要開始打電話，詢問要不要加入熊好券，不要還要問原因。

祕書長陳志銘表示，這些是接受市府紓困的店家 市府有振興活動，第一個想到他們 既然都接受紓困， 就一起來振興，可能有些店家還不知道，希望大家踴躍參加；市場處長陳庭輝表示，市場部分，參加的店家比例已經達四成。

陳怡君說，熊好券倉促上路，加上事前宣傳不夠、誘因不足，導致店家與民眾都不買單，為了拉高熊好券的店家數，市府下令要各局處衝業績，要求各局處要求轄下列管的店家加入，她就接獲不少公務員陳情，指現在都放下手邊市政業務，全力熊好券業績。

她說，但相關申請及設定繁瑣，因此不少店家意願都不高。而各單位為了達成業績，也親自為店家代操登入申請。陳怡君批評，市府要求轄下列管的店家加入，根本是搞錯方向，不但造成公務員困擾，也對店家形成壓力，反觀台北通原本就有優惠店家，但這次卻未加入這次的熊好券行列，市府做法令人不解。

對此，陳志銘表示，的確是宣傳不夠力，有些店家還不知道，但議員建議可進一步媒合符合資格的台北通優惠店家，詢問是否加入熊好券活動，這個建議很好，會設法做。