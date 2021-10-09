北市質借利率高 動質處挨轟：別人做土匪你做強盜？

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聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市動質處惜物網常舉辦拍賣活動，受民眾關注。圖／取自北市府網站 　
北市動質處惜物網常舉辦拍賣活動，受民眾關注。圖／取自北市府網站 　

北市動產質借處前身是公營當鋪，營運超過50年，主要提供民眾低利率的小額融資、典當周轉。但台北市議員陳義洲質疑，民眾來典當，快活不下去，北市動質處利率達8.16%，台北市民收7.44%，弱勢族群也要收5.4%，但銀行貸款利率僅1.5%，市府有點黑心，若想賺錢，名字就改回公營當鋪。財政局表示，會研議調整往下降，但要再試算。

陳義洲說，因為當鋪不好聽，吸人家的錢，尤其對象是臨時有困難和弱勢族群，所以改為動質處，但以利息來講，民國70年擔保放款利率，銀行是13.5%，動質處20.4%，算滿接近，到民國80年，利率降了一倍8.75%，動質處仍留在16.8%，民國100年，銀行2%，動質處仍然要8.4%。

陳義洲說，動質處每年賺2千萬給市政府，但市府一年1600多億預算，有差這一、二千萬嗎？賺這個錢有點無聊， 對市府形象不好看，雖然北市利率不是六都最高，但別人做土匪，「你要去做強盜，一起去搶？」 還是努力賺錢，員工才有績效獎金？

財政局長陳家蓁指出，動質處與銀行不同，銀行授信除有擔保品，也要個人徵信，但來動質處典當，不會對個人做徵信。且去年開始，利率針對弱勢族群與市民往下調降。

動質處長張雅惠指出，動質處是希望以企業化管理，追求收支平衡永續經營，近年來賺錢，主要是附屬事業的惜物網拍賣，約占收入四成，另外五成是流當品，約一成是利息收入。去年金價高，收入也比較多。

北市 當鋪 金價

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