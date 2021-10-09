新北推動「月經平權」 侯友宜宣誓力拚最友善女性城市
新北今舉辦「Women Love Women Do」推動月經平權活動，市長侯友宜還宣誓新北要推動「月經三部曲」，從消除月經貧窮到提倡月經平權再到月經時尚。國際蘭馨交流協會中華民國總會響應倡議，在活動中捐出100萬元女性生理用品；市府規劃將置放在偏區國高中女廁供同學使用。
新北市政府今呼應國際女孩日舉辦「Women Love Women Do」推動月經平權活動，市長侯友宜也到場分享自己家庭「女生宿舍」的經驗。另外，國際蘭馨交流協會中華民國總會及我國帕運桌球好手盧碧春也一同響應。
侯友宜分享，自己的家庭有如「女生宿舍」，過去曾發生過不少糗事，有次太太還警告他「女兒那個來了，少惹她」，這時他便會識相地提醒女兒「盡量不要喝冷的喔！」他還說，新北推動「月經三部曲」，要從消除月經貧窮，到提倡月經平權，再到月經時尚。
國際蘭馨交流協會中華民國總會響應新北市的倡議，現任總監陳淑真表示，蘭馨秉持「女人幫助女人」的宗旨，又適逢該會百周年暨台灣專區30周年，因此這次活動中特地捐出100萬元女性生理用品來支持。
社會局長張錦麗和教育局長張明文表示，受贈的100萬元女性生理用品，將置放在偏區的13所國、高中女生廁所，以及50個實物銀行、14個社福中心和12個偏區公共親子中心等。
世界帕運桌球排名第9的我國選手盧碧春今也在先生陪同下參加活動，她分享這次東京帕奧的經驗，當地廁所都有免治馬桶沖水設備，讓有月事來的運動員非常方便，可以保持乾爽潔淨。
另外，新北市婦女服務中心培力的性平宣講員林錦松，則透過男性視角導覽「月兒又圓了」月經展及「月光寶盒」，介紹生理用品演進史。侯友宜看到早期的月經帶和布月經棉表示，那些是以前阿嬤時代在用的，「顯示時代的進步」；現代女性代表沛甄則說，目前生理用品有多樣選擇，除衛生棉及棉條外，還有月亮杯，女性朋友可依自身需求挑選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言