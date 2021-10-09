三芝海上平台現人潮 議員：停車改善與行銷均需加強

新北三芝區芝蘭公園海上平台在9月啟用，已成為新北市最著名的新地標，新北市議員陳偉杰擔憂，每逢假日人潮眾多，車輛隨意停放，造成交通亂象，台2線的交通流量負荷也增加，相關的交通建設市府也務必盡快想辦法紓解車流。交通局長鍾鳴時表示，警方會在現場維持交通秩序，停車部分會再與公路總局及當地溝通。

陳偉杰表示，除了交通紓解以外，另一最大的問題就是停車空間不足。今年三月曾至現場會勘，希望在路邊增設停車格，提早為可能帶來的人潮解決停車問題。交通局應提出相對應辦法，以解決停車空間不足的問題。

鍾鳴時說，針對停車混亂、違規問題，警方假日就會前往現場維持秩序、取締違規，假日會派人維持交通秩序。至於停車部分，遊憩區籲是北觀處管理，目前停車費率是計次，會建議改成計時降低民眾負擔；另台二線屬於公路總局管轄，是否要增設停車格還需要跟公路總集及當地民眾協商。

另外，陳偉杰指出，三芝海上平台是一個非常好包裝行銷的地標，建議觀光旅遊局可以將每年一度河海音樂祭的某些場次移師到這裡舉辦，並且進駐藝文活動、規劃藝文市集，以活動作為宣傳來帶動整體的觀光。近年因疫情關係無法出國，應該要加把勁將北海岸地區每個漂亮的景點都串聯起來作更精細的規劃，吸引更多遊客。

觀旅局長蔣志薇表示，用以虛實整合的方式推廣，將「芝蘭海上平台」納為官網推薦景點，也已在「新北旅客」推出三波影音、圖文及部落客遊程推廣等宣傳，觸及超過40萬。另外也規劃「人文X海風－北海岸輕旅行」及「擁抱自然三芝漫遊」兩條遊程，都納入芝蘭海上平台於遊程中，並結合周邊景點包含淺水灣，後厝漁港彩繪牆、雙灣自行車道等一併推廣。