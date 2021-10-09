北市兒童新樂園開園大排長龍1小時 家長氣炸：沒規畫好

雙十連假第一天，不少家長趁好天氣，帶孩子出門放電，沒想到台北市兒童新樂園還未開園就大排長龍，至少快1000人在園外排隊，有家長就氣炸，明明9點開門，光排隊買一日暢玩券入場就花了1小時，4個售票窗口只開2個，園方明顯沒有做好規畫。

圓規颱風逼近，中央氣象局預估明天起將影響台灣，不少家長把握機外出享受親子時光，一早就前往台北市立兒童新樂園，上午9點開園時間還沒到，售票窗口前就已經大排長龍，等著要買一日券暢玩所有設施。

有家長表示，她上午8點57分抵達園外，就已經有不少人在排隊等待購買200元的一日券，9點準時開賣後，明明有4個窗口，卻只開了2個，向工作人員抱怨後，沒想到對方卻回應，要等到10點、11點才有人會來上班，讓這名家長氣得大罵「很瞎」，最後9點50分才終於踏入園區。

家長指出，到後來有2成左右的人放棄排隊，直接刷悠遊卡進場，但是就沒有辦法暢玩設施，家長氣憤地說，園區若看人潮較多，就應該要加開櫃台或加快速度，對方卻說「沒有預估會這麼多人」，他們覺得黃金假期北部人都會去東南部或外島玩，批評園方「完全都沒有規畫好，就是很爛」。