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國3增設北土城交流道 議員憂通車後造成平面道路塞車
北二高增設北土城交流道去年6月通過可行性評估，新北市議員江怡臻指出，北土城交流道工程由新北市府負擔的用地費用暴增，通車後也可能造成平面道路塞車問題，交通局長鍾鳴時表示，北土城交流道的評估報告很完整，用地費用下周會有方向，至於民眾擔心的塞車問題，除了捷運新北樹林線將分擔一定的車流量，也會重新配置現有的平面道路。
江怡臻說，國道三號土城到中和段車流量一直很大，尖峰時間時常塞車。依據高公局的資料顯示，土城交流道在去年每日車流量高達73000車次，是國道3號交流道車流量第一名，但也擔心開設北土城交流道後，加上重劃區住戶陸續搬進來，市區平面道路會更塞車。一旦塞車，土城醫院在金城路上，救護車也可能困在車陣之中。
江怡臻指出，興建北土城交流道的用地費用鉅增，從原本6.1億元增加至28.6億元，花費如此多的經費，是否能真正紓緩土城、中永和交通，地方上仍有很多的疑慮。
鍾鳴時表示，土城交流道是非常特殊的系統交流道，銜接快速道路跟高速公路，只要有一個地方出狀況，就容易造成塞車。要解決塞車問題，除了興建北土城交流道之外，新北市也積極推動捷運新北樹林線，盼能透過大眾運輸來緩解車流過高的問題。
鍾鳴時表示，用地價格的提升，主因是當初在評估土地價格時該地區尚未重劃，土地單價與現今差距太大，未來高公局和新北市會在針對這部分進行協商。
此外，為避免未來車流湧入平面道路，江怡臻也詢問高公局曾提到要拓寬金城路為6線道，鍾鳴時表示，金城路上有斬龍山遺址公園，無法直接拓寬道路，而是在現有的範圍內，重新配置車道，維持汽機車及行人通行安全，同時兼顧路口轉向需求，例如路邊停車格、左轉車道等，同時也將協調土城醫院停車場釋放為公共使用。
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