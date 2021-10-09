樹林保安市場將改造成現代化攤集區 明年5月完工

新北市樹林保安市場雨遮設備凌亂、鋪面不平，時常飄散臭味，市長侯友宜今天前往視察，宣布將結合在地特色及美學概念，將樹林保安市場打造為新北首座「示範型現代化攤集區」。市場處長盛筱蓉表示，市場改造工程預計於明年1月開工、預計可在5月完工、6月營運。

2006年因為樹林博愛街拓寬工程，為安置既有攤商，在保順街、保安街一段中間設置樹林保安市場，市場長度200公尺長，共有138攤攤商。市場現況除了雨遮設施沒有整體規劃，民眾採買需閃躲，鋪面破損較不好走，止滑度不足，另外因通風排水不良，時常聞到臭味，影響民眾採買興致。

市場處指出，保安市場為道路型攤集區，為提升營業及採買舒適度，預估將投入約4000萬元經費，以在地意象「樹林」為整體設計主題，增設入口意象、抽排風機、油脂截流器、重新鋪設地坪、頂棚、水溝等硬體設備，並改善毗鄰公園側之門面，友善社區環境，打造具地區意義的現代化特色市場。

有攤商表示，聽到市場要改建很期待，環境也可以變舒適一點，目前的困擾是下雨很麻煩，每攤雨遮設備不同，改善才可增加生意；有攤商擔心，工期需要5個月，已經因為疫情影響減少2至3成，停工太久也怕影響生計。

盛筱蓉表示，目前已找管委會主委跟幹部討論，都希望趕快一次施工完成，後續還會再舉辦說明會跟攤商溝通、蒐集意見，因管委會考量還有攤商須要交貨等需求，會再租其它地方作業，施工期間也不會收起租金，減少攤商壓力。