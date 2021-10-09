又有民眾占公有地爽停私家車 新北再出手「整頓」

新北巿新店光華街5巷及碧安街巷道內一處三角公有地長期遭固定汽機車輛占用，新北工務局表示，在經過跨機關合作後，已將該土地完成汽車停車格設置，同時改善老化鋪面，為來也會持續推動「新北美樂地2.0」專案，持續活化閒置土地，讓市民享受更多停車及休憩空間。

新北續推「美樂地2.0」專案，將城市的閒置土地活化再利用，其中在新店光華街5巷及碧安街巷道內有一處三角公有土地，面積約40平方公尺，長期遭固定汽機車輛輪流占用，更還有民眾隨意棄置垃圾，形成環境髒亂及治安死角。

養工處指出，在地方民代反映後，即邀交通局、新工處、景觀處、新店區公所及在地里長等會勘，在考量地方民眾停車需求，同時要兼顧維護環境衛生情況下，已在9月中旬完成汽車停車格設置，且一併改善原有老化鋪面，一次解決公有地遭占用、民眾停車需求及用路品質提升。