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又有民眾占公有地爽停私家車 新北再出手「整頓」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新店光華街5巷及碧安街巷道內有一處三角公有土地，面積約40平方公尺，過去長期遭固定汽機車輛輪流占用。圖／新北市工務局提供
新店光華街5巷及碧安街巷道內有一處三角公有土地，面積約40平方公尺，過去長期遭固定汽機車輛輪流占用。圖／新北市工務局提供

新北巿新店光華街5巷及碧安街巷道內一處三角公有地長期遭固定汽機車輛占用，新北工務局表示，在經過跨機關合作後，已將該土地完成汽車停車格設置，同時改善老化鋪面，為來也會持續推動「新北美樂地2.0」專案，持續活化閒置土地，讓市民享受更多停車及休憩空間。

新北續推「美樂地2.0」專案，將城市的閒置土地活化再利用，其中在新店光華街5巷及碧安街巷道內有一處三角公有土地，面積約40平方公尺，長期遭固定汽機車輛輪流占用，更還有民眾隨意棄置垃圾，形成環境髒亂及治安死角。

養工處指出，在地方民代反映後，即邀交通局、新工處、景觀處、新店區公所及在地里長等會勘，在考量地方民眾停車需求，同時要兼顧維護環境衛生情況下，已在9月中旬完成汽車停車格設置，且一併改善原有老化鋪面，一次解決公有地遭占用、民眾停車需求及用路品質提升。

工務局長詹榮鋒強調，「新北美樂地2.0」專案是以「使用代替管理，進行活化使用」為原則、政府公權力為基礎，來進行跨機關合作，新北未來會持續檢視遭占用公有地，並規畫活化為停車場、公園綠地等公共設施，讓土地發揮最大效益、市民有更好生活環境。

新店光華街5巷及碧安街巷道內三角公有土地在經跨機關合作後，已將該土地完成汽車停車格設置，同時改善老化鋪面。圖／新北市工務局提供
新店光華街5巷及碧安街巷道內三角公有土地在經跨機關合作後，已將該土地完成汽車停車格設置，同時改善老化鋪面。圖／新北市工務局提供

新北 老化 停車場

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