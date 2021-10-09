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稱「柯郭配」是合作殺野豬 柯文哲：別對號入座

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
柯文哲表示，老虎獅子合作可以撲殺野豬、鱷魚，其他人別對號入座。記者鍾維軒／攝影
柯文哲表示，老虎獅子合作可以撲殺野豬、鱷魚，其他人別對號入座。記者鍾維軒／攝影

對於民眾黨立委蔡壁如日前拋出2024不排除「柯郭配」，台北市長柯文哲昨稱「獅子跟老虎可以合作，可以撲殺野豬」，被解讀野豬是指民進黨或國民黨主席朱立倫。柯文哲今早受訪時說「不要對號入座」，還解釋可以撲殺野豬，也可以撲殺鱷魚，還大笑「難怪每天晚上Call in節目都有東西可以討論」。

另外，朱立倫打算找曾國民黨遭開除黨籍的柯家軍李縉穎，出任秘書長辦公室主任，引法黨內反彈。柯文哲表示，應該要用人唯才，「以前他們叫我政治要貼標籤，把人貼標籤，一輩子撕不下來，人就越來越分割、社會越來越分割、人就越來越對立，不是一個好的政治文化」，就如同外科醫生開刀，重點是手術會不會成功，不會拘泥要用什麼機械、什麼開法。

柯文哲 朱立倫 國民黨

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