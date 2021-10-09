北市16處列管大賣場 設置室內空品自動監測設施

台北市環保局今指出，為確保購物民眾與大賣場員工的呼吸健康，北市列管的16處大賣場室內空品自動連續監測設施均已全數設置完畢，可即時監控室內空氣品質，保障民眾呼吸健康。

環保局指出，大賣場空氣品質攸關民眾健康，目前北市共列管16處大賣場，包含家樂福7處、大潤發3處、特力屋2處、愛買2處及好市多2處。環保局104年迄今進行大賣場室內空氣品質專案稽查，共計查獲16處次賣場之室內空品超標。

環保局表示，大賣場出現室內空品不合格原因多為通風換氣的頻率過低或效率不佳所致，也有因通風換氣設備未定時清洗養護，造成效能下降等狀況。在改善方面，環保局也透過相關專家協助賣場進行改善工作，建議賣場除加強室內的通風換氣外，也應落實日常設備巡檢維護管理。

另外，加裝室內空品自動監測設施，除可對外揭露監測數據讓民眾放心外，若空品有異常時，業者也能快速應變進行改善。北市列管16處大賣場室內空品自動連續監測設施，今年9月底已全數設置完畢。