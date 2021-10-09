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松機、焚化廠明年納二期空品區 違規車進入直接開罰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
環保局在空品區科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制車輛。圖／環保局提供
環保局在空品區科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制車輛。圖／環保局提供

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市環保局昨天起預告「劃設第二期空氣品質維護區及管制規定」，劃設的範圍包含松山機場及北市內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠，明年1月1日起進入空品維護區的柴油車，應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違反者按車種最高可罰6萬元。

環保局提醒，這次預告相關管制規定外，後續也將召開研商協調會議，廣納各方建議，可公告次日起14日內提供意見或修正建議，作為該局相關政策推動的參考。

環保局表示，第二期空品維護區，對於北市柴油車的管制對象，將由柴油大客車擴大到柴油貨運及垃圾清運的車輛，結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制車輛，自民國111年1月1日起，未符合管制規定之車輛行駛於空品維護區者將先予稽查勸導；自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元。

環保局表示，今年年初執行上路的「第一期空氣品質維護區」3站6處，包含市府、台北及南港等3處交通轉運站；6處觀光景點為陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓等。

據空品區車輛廢氣排放管制成果，管制後空維區內柴車自主管理標章取得率從75%提升至99%；機車未定檢違規率也從今年元月的1.9%，下降至9 月的0.6%。統計110年至9月底，車輛稽查數共有23萬8228輛次，累計告發數263輛，告發率為0.1%。

環保局指出，北市空品區已能有效控管進入空維區車輛，均能符合管制規定，透過空維區政策的持續推動，每年預估可削減PM2.5約27.3公噸。至今年9月，台北市、新北市、桃園市及高雄市，已依照轄區特性完成14處空氣品質維護區劃設公告，其中9處為台北市，另全國尚有14處空氣品質維護區也正在籌備劃設中。

北市內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠，規畫納入空品維護區。圖／北市環保局提供
北市內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠，規畫納入空品維護區。圖／北市環保局提供

空氣品質 柴油車

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