松機、焚化廠明年納二期空品區 違規車進入直接開罰

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市環保局昨天起預告「劃設第二期空氣品質維護區及管制規定」，劃設的範圍包含松山機場及北市內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠，明年1月1日起進入空品維護區的柴油車，應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違反者按車種最高可罰6萬元。

環保局提醒，這次預告相關管制規定外，後續也將召開研商協調會議，廣納各方建議，可公告次日起14日內提供意見或修正建議，作為該局相關政策推動的參考。

環保局表示，第二期空品維護區，對於北市柴油車的管制對象，將由柴油大客車擴大到柴油貨運及垃圾清運的車輛，結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統管制車輛，自民國111年1月1日起，未符合管制規定之車輛行駛於空品維護區者將先予稽查勸導；自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元。

環保局表示，今年年初執行上路的「第一期空氣品質維護區」3站6處，包含市府、台北及南港等3處交通轉運站；6處觀光景點為陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓等。

據空品區車輛廢氣排放管制成果，管制後空維區內柴車自主管理標章取得率從75%提升至99%；機車未定檢違規率也從今年元月的1.9%，下降至9 月的0.6%。統計110年至9月底，車輛稽查數共有23萬8228輛次，累計告發數263輛，告發率為0.1%。