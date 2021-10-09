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黃金博物館國慶入館送小國旗 臉書分享國旗相關抽好禮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶有優惠活動。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶有優惠活動。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶，明天遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；另今明兩天推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美文創禮物。

黃金博物館謝文祥館長表示，明天遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；9日至10日推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美禮物。

此外，因應五倍券起跑，「新北博物館卡」多重好康活動，在雙十連假期間黃博館首發開賣，可一票暢遊新北各場館。

今明2天，黃博館特別開放限量名額，讓民眾預約體驗國際地景藝術家王文志作品「方舟上的集會所」，邀請民眾把握最後參觀機會。11日本館臉書發布「礦山藝術季結業成果影片」，邀請參與2021礦山藝術季的藝術家群及在地里長們，一同擊鼓歡慶2021礦山藝術季圓滿告一段落。

新開幕的京華堂食用金文創館也推出「金喜好禮三重奏」優惠活動，包括10日當天前5名至該館消費顧客，即贈送銀箔生肖明信片；9日至11日99.99純金黃金掛耳咖啡買1送1；消費即贈99.99純金金箔卡1份；更多國慶活動訊息請至官網查詢(網址：https://www.gep.ntpc.gov.tw/)。

新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶有優惠活動。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶有優惠活動。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶有優惠活動。圖／黃金博物館提供
新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶有優惠活動。圖／黃金博物館提供
黃博館特別開放限量名額，讓民眾預約體驗國際地景藝術家王文志作品「方舟上的集會所」。／黃金博物館提供
黃博館特別開放限量名額，讓民眾預約體驗國際地景藝術家王文志作品「方舟上的集會所」。／黃金博物館提供

國旗 黃金博物館

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