黃金博物館國慶入館送小國旗 臉書分享國旗相關抽好禮
新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶，明天遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；另今明兩天推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美文創禮物。
黃金博物館謝文祥館長表示，明天遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；9日至10日推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美禮物。
此外，因應五倍券起跑，「新北博物館卡」多重好康活動，在雙十連假期間黃博館首發開賣，可一票暢遊新北各場館。
今明2天，黃博館特別開放限量名額，讓民眾預約體驗國際地景藝術家王文志作品「方舟上的集會所」，邀請民眾把握最後參觀機會。11日本館臉書發布「礦山藝術季結業成果影片」，邀請參與2021礦山藝術季的藝術家群及在地里長們，一同擊鼓歡慶2021礦山藝術季圓滿告一段落。
新開幕的京華堂食用金文創館也推出「金喜好禮三重奏」優惠活動，包括10日當天前5名至該館消費顧客，即贈送銀箔生肖明信片；9日至11日99.99純金黃金掛耳咖啡買1送1；消費即贈99.99純金金箔卡1份；更多國慶活動訊息請至官網查詢(網址：https://www.gep.ntpc.gov.tw/)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言