黃金博物館國慶入館送小國旗 臉書分享國旗相關抽好禮

新北市立黃金博物館慶祝雙十國慶，明天遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；另今明兩天推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美文創禮物。

黃金博物館謝文祥館長表示，明天遊客購票或憑免票證明入館，都可獲贈限量手持小國旗，送完為止；9日至10日推出「旗海飄飄」國慶實體及線上活動，民眾只要在臉書貼文分享國旗相關物品，例如獎狀、圍巾、衣物或黃博館國旗佈置等，都可參加抽獎，獲贈精美禮物。

此外，因應五倍券起跑，「新北博物館卡」多重好康活動，在雙十連假期間黃博館首發開賣，可一票暢遊新北各場館。

今明2天，黃博館特別開放限量名額，讓民眾預約體驗國際地景藝術家王文志作品「方舟上的集會所」，邀請民眾把握最後參觀機會。11日本館臉書發布「礦山藝術季結業成果影片」，邀請參與2021礦山藝術季的藝術家群及在地里長們，一同擊鼓歡慶2021礦山藝術季圓滿告一段落。