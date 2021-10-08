振興五倍券上路 台南便利送國慶3天購物加碼五重送

新北市貢寮區龍洞海岸風景優美，更深受潛水和釣客的喜愛，但是停車空間有限，導致有些民眾亂停車，不但影響到交通安全，也影響當地住戶的進出，經市議員林裔綺要求改善，風管處9月開始施工，預計增加100個小客車及7個大客車停車位，預估111年1月完工。

2021-10-08 19:47