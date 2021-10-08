振興五倍券上路 台南便利送國慶3天購物加碼五重送
因應振興五倍券正式起跑，台南便利送於10月9日至11日，推出瘋狂慶雙十振興加碼五重送促銷活動，鼓勵市民朋友在家購置市場生鮮食材。
經發局長陳凱凌說，疫情雖已趨緩，仍持續鼓勵民眾善用外送平台，民眾只須加入台南便利送LINE@帳號 (@356wbuae)，在家動動手指即可滿足一日三餐所需避免群眾感染。
國慶連假10月9日至11日推出瘋狂慶雙十振興加碼五重送限時限量促銷活動，1.新會員加入直接送100元購菜金2. 滿500送100，滿1000送200 3.只要下單，天天抽500元購菜金4. 限時1天雙食下殺專區100元商品帶回家（原價500元商品）5.台南便利送購物節抽奬序號5倍送，活動詳情請洽台南便利送網站https://ddl.ewebs.tw/tainan/。
經發局表示，台南便利送已媒合11個商圈、17個市場，與在地外送業者及計程車共合作配送，將與購物節及各項商圈振興活動結合，推出線上限時優惠，即日起至111年2月28日止只要在台南便利送購買市場蔬果箱或在台南好物電商平台消費，滿100元即可由系統自動獲取二組抽獎序號，下次抽獎活動將於11月5日抽出電動機車，iphone、電視等3C大獎，配合購物節還有汽車、全新美宅等多項大獎等你拿。
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