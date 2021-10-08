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松山機場及3焚化廠列空品維護區 111年起實施

中央社 / 台北8日電

北市環保局表示，已預告「劃設第二期空氣品質維護區及管制規定」，範圍包含松山機場、內湖、木柵及北投3座垃圾焚化廠，民國111年1月1日起實施。

台北市環保局表示，進入空品維護區的柴油車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測。自111年1月1日起，未符合管制規定的車輛，行駛於空品維護區者將先予稽查勸導；自4月1日起，違規車輛將直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，最高可處6萬元。

環保局表示，今年年初執行上路的「第一期空氣品質維護區」3站6處包含市府、台北及南港等3處交通轉運站；6處觀光景點為陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和101大樓等。

環保局說，彙整空維區車輛廢氣排放管制成果，管制後空維區內柴車自主管理標章取得率從75%提升至99%；機車未定檢違規率也從今年元月的1.9%，下降至9月的0.6%。

而統計至9月底，車輛稽查數23萬8228輛次，累計告發數263輛，告發率為0.1%，顯見已能有效控管進入空維區車輛，並每年預估可削減PM2.5約27.3公噸。

環保局指出，針對大型柴油車集中的台北國際航空站（松山機場）及其公車客運站與出入口，以及3座焚化廠等柴油車出入的熱點劃設「第二期空氣品質維護區」，維護市民呼吸健康及北市空氣品質。

環保局表示，後續將召開研商協調會議廣納各方建議，歡迎各界於刊登公告次日起14日內提供意見或修正建議，作為政策推動參考。

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