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新北校園開學季 淡江大學辦二手市集促循環再利用
為落實資源循環，新北市環保局今在淡江大學辦理「打包回憶 校園二手市集」，將募集71件堪用的二手好物進行義賣，不只讓二手好物有新生命，義賣所得還將全數作為校內二手推廣使用。另外，環保局還將於13日接力將於輔仁大學舉辦第二場校園二手市集。
環保局指出，「自己的舊愛也能是他人的新歡」，資源循環利用可發揮更高的價值，本次共募集71件堪用的二手好物進行義賣，義賣所得將全數作為校內二手物推廣平台或資源回收推廣使用。此外，也會將部分久未獲媒合的二手物資加入義賣，增加循環再利用率、賦予二手物新生命。
環保局預告，13日也將於輔仁大學舉辦第二場校園二手市集，現場將有豐富的生活物品、資訊物品、桌椅、櫃子及腳踏車等，歡迎師生前來參觀選購。環保局其實自108年起與新店耕莘健康管理專科學校、板橋致理科技大學、板橋亞東技術學院及淡水聖約翰科技大學等4所大專院校合作，辦理畢業生二手好物義賣活動，鼓勵學生將二手物循環再利用，延長物資的生命週期。
環保局表示，新北市自97年推出「舊愛新歡-餘裕物資媒合平台」，於100年首創「幸福小站」，持續將民眾提供的堪用二手物媒合弱勢、清寒、失業或低收對象；108年開始則與市立圖書館合作，利用公共空間實體展售回收家具，並於109年成立「再生家具展售中心」。
環保局呼籲，市民朋友家中如有堪用卻不再使用的物品，也可交給本市的「幸福小站」媒合給有需要的朋友，不僅做愛心也落實循環再利用的理念。
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