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新北土城和平路低窪區截彎取直工程 解決淹水

中央社 / 新北8日電

新北市土城區公所今天表示，因地勢低窪易淹水的和平路，除了設置滯洪池外，6日更埋設排水溝與涵管，截彎取直縮短排水路徑，將大幅改善當地百餘戶的淹水災情。

土城區長陳國欽今天接受中央社記者電訪表示，和平路原國防部土城彈藥庫內，因地勢低窪、區域內排水路徑較長，逢瞬間豪雨宣洩不及容易淹水。

陳國欽說，當地去年6月13日遇瞬間強降雨，淹水超過30公分，嚴重影響100多戶居民生活。去年邀國防部軍備局會勘，設置長60公尺，寬20公尺，深2公尺的滯洪池，滯洪量可達2400立方公尺，並於同年9月完工。

他表示，公所設置下游排水溝渠、滯洪池、裝設抽水機，大雨來時預先抽排滯洪池；今年歷經6月4日、7月28日、7月29日、8月2日，4次瞬間強降雨，都沒有淹水，已有效保護民眾生命與財產安全。

土城區埤塘里長邱顯俊說，因國防部土城彈藥庫內原有排水溝渠，排水路徑較長且有多處轉折，影響排水速度，經新北市議員江怡臻建議及新北市政府水利局補助經費，採截彎取直治水工法，6日埋設排水溝與涵管，總改善經費新台幣136萬元，解決當地積水和淹水。

陳國欽表示，該地區雖不是都市計畫區，但民眾與車輛來往頻繁，豪雨期間淹水，造成附近百餘戶居民不便。經排水箱涵截彎取直改善後，他有信心能解決淹水災情。

淹水 滯洪池

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