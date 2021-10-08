台電在重陽節前送暖 要讓弱勢及長者安心享晚年

重陽節就要到來，台電北西區處表示，這次本土疫情衝擊不少人，北西區處也利用佳節善盡企業社會責任及關懷在地弱勢，除要讓弱勢長者安心享受晚年外，更要打造善的循環，讓愛持續深耕。

台電北西區處指出，這次本土疫情衝擊不少弱勢及長者，如今重陽節也準備到來，北西區處不忘善盡企業社會責任及關懷在地弱勢的使命，今在處長邱華龍帶領下，率同仁前往新莊、蘆洲、鶯歌等區10名低收入獨居長者家中進行用電安全檢查並致贈敬老慰問金。

台電北西區處說明，83歲陳黃阿嬤家住新莊一處頂樓加蓋房屋，在失去老伴後與中度身障的兒子相依為命，但因自身患有貧血等症狀，平時還要照顧行動不便的兒子，情況真的不是太好。

台電北西區處還說，實地拜訪及關懷後發現，屋中多處燈具已昏黃老舊，為避免視力受損，邱華龍在得知後立即指示同仁當場更換節能燈具，讓室內更加明亮舒適。

陳黃阿嬤過去想到困境不禁淚水潸然，如今有了台電的關懷及幫忙，也開心表示，終於見到光明，感謝台電用心維護民眾用電權益，還不忘對社會弱勢的照顧，令人備感溫暖。