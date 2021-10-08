貢寮龍洞海岸停車亂 增建停車空間明年完工

新北市貢寮區龍洞海岸風景優美，更深受潛水和釣客的喜愛，但是停車空間有限，導致有些民眾亂停車，不但影響到交通安全，也影響當地住戶的進出，經市議員林裔綺要求改善，風管處9月開始施工，預計增加100個小客車及7個大客車停車位，預估111年1月完工。

市議員林裔綺表示，鼻頭和龍洞地區，多年來停車的問題，一直是造成交通阻塞的瓶頸，尤其是觀光客和潛水客的違停，造成當地民眾和漁民很大的不便，感謝風管處協助在龍洞增設130個停車位，期待停車場完成後，到訪的遊客遵照規定，發揮公德心，不要再有違停的現象。

目前可見停車場工程施工中，希望停車場完工後有效改善龍洞與鼻頭地區的交通亂象，也請民眾在停車場完工後善用停車場，不要再隨意亂停車，造成交通安全上的危險，也讓當地民眾無法進出及作業。