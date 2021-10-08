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新北加倍券限制多 議員批降低民眾使用意願

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北加倍券示意圖。圖／新北市經發局提供
新北加倍券示意圖。圖／新北市經發局提供

實體五倍券今天起可到四大超商領取使用，但新北加碼方案至今尚未有詳細說明。新北市議員鄭宇恩批評，新北提出的紙本加倍、數位加碼的使用限制太多，恐怕降低民眾使用意願，連帶也影響振興效果。經發局長何怡明表示，數位加碼是公開招標的結果，政府經費必須花在刀口上。

鄭宇恩質詢時指出，市府表示要招募1.6萬家商家參加「新北加倍券」，但名單至今未公布，她以桃園市的「好市乘雙券」舉例，只要是能用5倍券的地方，就能用好市乘雙券，希望市府要讓紙本加倍券的範圍擴及全新北市所有可以使用五倍券的店家。

鄭宇恩也認為，數位券只綁定街口支付，不僅宣布太晚，相較其他縣市可以使用悠遊卡、銀行信用卡等多元行動支付方式，新北市的作法太侷限，希望市府增加信用卡、電子支付和電子票證的串聯，吸引全台灣有數位綁定的民眾都到新北市消費。

何怡明表示，加倍券以促進庶民經濟為止，因此排除百貨業者跟連鎖超市，選定超商是因為鄰近性高，方便民眾使用。在數位支付部分，使用街口支付是透過公開招標的方式，以符合新北市府提出的條件，業者願意負擔一半的經費，減少市府支出補貼的經費。

超商 信用

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