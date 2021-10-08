國慶連假登場 汐止警可助民解決行車需求

國慶日連續假期登場，汐止警分局針對汐止區大同路1、2、3段及新台五路1、2段，通往臺北市與基隆市之聯外道路，掌握中山高汐止交流道及北二高新台五路、橫科交流道下連接平面道路之交通加強疏導，尤其對民眾發現缺油、缺水或故障車輛，汐止警分局亦會協助設法解決駕駛人行車需求。

汐止警分局於10月8日17時下班之後交通尖峰時段以及10月9日至11日3天連假期間，在汐止區主要聯外道路及通往國道各交流道路口，及主要平面道路易壅塞路口，均編派交通崗或巡邏警力，實施交通指揮疏導、管制勤務，讓民眾行車能安全順暢。

汐止分局交通組表示，國慶日連續假期，警方會加強疏導汐止區大同路1、2、3段及新台五路1、2段，通往臺北市與基隆市之聯外道路，掌握中山高汐止交流道及北二高新台五路、橫科交流道下連接平面道路之交通流量，並配合高速公路實施之連續假期各項交通管制措施，如遇有臨時性交通壅塞，會立即機動派員疏處，以有效紓解道路車流，確保行車順暢及安全，

另外，民眾要詢問路況、路向等，可向汐止分局詢問(電話2641-2610或110)警方都會熱心指引；民眾發現缺油、缺水或故障車輛，汐止警分局亦會協助設法解決駕駛人行車需求，做好為民服務工作。