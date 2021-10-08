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虎頭蜂窩三個籃球大 汐止民族五街民眾心驚

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區民族五街發現三個大蜂窩，更發現了最兇的黑腹虎頭蜂，捕蜂隊好不容易將蜂窩摘下來，足足有三個籃球大。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區民族五街發現三個大蜂窩，更發現了最兇的黑腹虎頭蜂，捕蜂隊好不容易將蜂窩摘下來，足足有三個籃球大。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區民族五街兩側都是傳統公寓，光是一條巷子就發現三個大蜂窩，其中位在一棟公寓頂樓冷氣底下，更發現了最兇的黑腹虎頭蜂，所以，新北市議員白珮茹也馬上請市府動保處處理，今(8)日捕蜂隊好不容易將蜂窩摘下來，足足有三個籃球大。

北峰里長陳南海說，民族五街舊社區一帶，鄰長跟里民通報有虎頭蜂，也請議員白珮茹協助通知動保處來摘除，那越看越多，蜂窩也越大，而且也擔心虎頭蜂螫傷人，感謝相關單位協助，還有鄰長、居民關心幫忙開門，讓捕蜂人員能進去摘除蜂窩。

新北市議員白珮茹表示，在金龍國小北峰里附近總共有三處的虎頭蜂窩，今天請市府動保處人員來進行摘除，因為這邊鄰近學校、居住密集度非常高，也提醒大家出入要小心，那因為近年來虎頭蜂螫傷人事件越來越多，也提醒民眾如果發現虎頭蜂窩的時候，可以跟服務處聯絡，會協助請相關單位來摘除。

捕隊人員說，摘下來的虎頭蜂窩差不多有三個籃球大，是黑腹虎頭蜂，這是最兇的，很遠就會攻擊人，今天處理的因為蜂窩大而且位置在頂樓冷氣底下，又在轉角，也不好作業，所以，人都要探出去，比較危險一點，慢慢摘除。

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