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瑞芳濂洞國小食農課有巧思 學童親手製作美食

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區濂洞國小讓孩子認識在地食材並瞭解其營養價值，也希望透過親手製作美食，嘗試及體驗不同的食物製作方法。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區濂洞國小讓孩子認識在地食材並瞭解其營養價值，也希望透過親手製作美食，嘗試及體驗不同的食物製作方法。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區濂洞國小致力於食農課程，舉辦了「濂洞食農創意王-青苧麻蔬菜餅點心好料理」成果活動，活動中使用在地食材”青苧麻”和”月桃”，讓孩子認識在地食材並瞭解其營養價值，也希望透過親手製作美食，嘗試及體驗不同的食物製作方法。

課程由老師教導學子認識在地食材，並透過孩子的親手採摘，更進一步認識食材，取出可食的部分，清洗過後，經由老師的教導，一步一步的製作出青苧麻菜餅和月桃茶，整個過程的互動，讓食農課程更加在地化，好玩又有趣。

濂洞國小校長黃恕懿表示，希望孩子透過食農教育，了解生活周遭可食的植物之外，也透過創意美食，學習到烹飪的技巧，讓孩子即使在家裡，也可以自己烹調出美食，希望孩子的生活跟學校生活能夠相互有連結。

濂洞國小實施食農課程已經有2年，今年也將餐廳修繕，變身成為烹調教室，環境整體更明亮也更通風，讓孩子有寬敞、安全和便利的使用環境，更因食農課程的教導，今年教師節，孩子更提出要親手製做食物用來感謝老師，孩子不怕料理食物，也將食農課程帶入生活當中。

食農教育

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