貢寮學子挖山藥、彩繪九孔 了解家鄉文化

貢寮區雙玉社區發展協會參與新北市城鄉局社區營造師工作坊，結合臺灣海洋大學的大學社會責任實踐計畫，今(8)日邀請來澳底國小的小朋友們，體驗貢寮區的山海特色，帶小朋友去挖貢寮的特色農產品山藥，讓學子透過親自參與，了解家鄉好品質的山藥及農夫的辛苦。

小朋友也來學習傳統的竹編技藝，認識過往時代所使用的傳統技藝如何製作出生活用品，再來是海洋大學老師教導學子使用壓克力顏料，在貢寮出名九孔鮑的殼上進行彩繪，要透過一系列的活動，讓小朋友更了解自己的家鄉。

澳底國小家長會長賴俊衛表示，貢寮是有山有海的地方，澳底國小的小朋友知道海洋文化，貢寮國小的小朋友知道里山的文化，所以希望能打破界線，讓海邊的孩子也可以了解貢寮的山，山邊的孩子也了解海邊的文化，所以這一次把竹編還有九孔的彩繪做結合。

澳底國小校長黃家裕表示，這一次的活動內容，都是貢寮的在地特產，很開心孩子有這麼一個機會來認識家鄉的特色，了解家鄉的美好，這些孩子都是未來家鄉地方創生的生力軍，希望今天的活動，在孩子心中埋下希望的種子。

臺灣海洋大學藝文中心主任謝忠恒表示，國立海洋大學在貢寮有一個大學社會責任USR計畫，把大學的各項能量跟社區做結合，也把大學的特色帶到地方來，也讓地方的協會，還有致力地方創生的居民還有學校，一起來做互動，一起讓社區共好。

這一次教學所接觸到的山藥、竹編還有九孔的殼，都是取之於大自然，要讓小朋友了解貢寮的家鄉特色，也讓學校的課程延伸出來，與社區還有大學結合，也可培育未來家鄉的地方創生生力軍，也希望遊客抽空來走走，體會一下你所不知道的貢寮。