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熊好券延期甩鍋北市議會要求道歉 柯文哲不回應、黃珊珊狂致歉

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議會要求北市府道歉，但記者會中只有副市長黃珊珊數度致歉，市長柯文哲則在一旁並未回應。圖／聯合報系資料照
台北市議會要求北市府道歉，但記者會中只有副市長黃珊珊數度致歉，市長柯文哲則在一旁並未回應。圖／聯合報系資料照

北市政府的加碼振興方案「台北熊好券」延後，並說因未通過預算墊付案延期一周，但此說法引發北市議會不滿，認為北市府將責任甩鍋議會，要求市府在10月11日前向市民和議會公開道歉。對此，台北市長柯文哲並未回應，副市長黃珊珊則三度道歉，絕對沒有甩鍋給議會的意思。

「熊好券」原訂10月8日公開線上抽獎，但昨晚突宣布再延後一週至15日，北市府秘書長陳志銘坦言因預算墊付案未能經議會通過。此話一出惹得議會相當不滿，認為北市府不符預算程序，在預算未通過前就大肆宣傳，議會開議後也未積極溝通、違反議事程序，還把責任歸咎議會，財建委員會嚴厲譴責，並要求市府在10月11日前向市民和議會公開道歉。

柯文哲與黃珊珊皆出席今天的防疫記者會，但只有黃珊珊負責道歉，柯文哲在一旁並未發言。黃珊珊表示，從市長到整個市府，都非常感謝議會在9月15日開議，9月22日就讓北市府報告追加預算案，9月29日順利付委，但過程中有部分局處沒有把流程說清楚，所以預算墊付案才沒有通過。

黃珊珊也對議會感到抱歉，強調陳志銘沒有甩鍋議會的意思，「重點在於市府從來沒有甩鍋給議會的意思，我們非常感謝議會支持」，希望局處能把相關細節說明，希望下周順利圓滿。

黃珊珊三度道歉，並保證一定會依照程序，等預算通過後才會執行熊好券政策，「沒有辦法即時向議會說明感到抱歉，從市長到市府都沒有甩鍋議會」。

北市 黃珊珊 柯文哲

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