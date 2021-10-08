新北22天無新感染個案 八大行業依中央指引復業

新北市府今天說，依COVID-19篩檢站統計資料顯示，新北市已連續22天沒有新感染源個案，會朝安全的新型態生活逐漸開放。至於八大行業復業時間，將依照中央指引原則及期程辦理。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情直播說明下午舉行，市長侯友宜在會中表示，新北從5月17日至10月17日，一共篩檢39萬餘人次。

他說，因為擔心幼兒園群聚染疫案事件後，社區仍有隱形傳播鏈，新北市從9月17日至10月7日，共篩檢3萬6917人次，所幸全為陰性。

侯友宜說，從9月17日至10月8日，已22天無新感染個案，其中，僅有3例是無傳染力舊案，疫情持續穩定控制中，就會朝安全的新型態生活逐漸開放。

至於媒體詢問新北市的八大行業何時開放復業，衛生局副局長高淑真表示，會依照中央指引所訂定原則及期程辦理。

另外，記者詢問，有網友以每劑新台幣6000元兜售莫德納疫苗，高淑真說，新北市沒有收到類似檢舉，若有查到不法兜售疫苗事件，一定會加以嚴懲。

市府衛生局秘書高詩琪會後接受中央社記者訪問時表示，新北市目前仍有32處篩檢站，其中，18家是醫院篩檢站，14處為社區篩檢站。總篩檢量每天平均維持1700人次至1800人次，多為工作職場或就醫需求採檢。