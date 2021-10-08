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新北連22天無新增個案 侯友宜：持續朝安全新型態開放

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北已經連續22天無新增感染個案，未來會持續朝安全新型態生活做開放。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，新北已經連續22天無新增感染個案，未來會持續朝安全新型態生活做開放。記者李成蔭／攝影

本土疫情持續趨緩，新北市長侯友宜表示，新北已經連續22天無新增感染個案，未來會持續朝安全新型態生活做開放。另外，有關北市出現兜售疫苗情況，新北市衛生局副局長高淑真指出，目前沒有收到類似情況，若有發生是必定嚴懲。

侯友宜說明，今天新北市仍沒有新增確診個案，目前列管數138人，本日可解隔數5人，疫情相對穩定，市府會繼續努力把防疫做好。他強調，新北不斷透過廣篩去找出隱形傳播鏈，希望更有效掌控社區感染源，統計5月17日至10月7日總篩檢量共有39萬1450人。

侯友宜還說，9月17日到10月7日是Delta肆虐高峰，期間也篩了3萬6917人，都因為有大家努力，新北這段時間已連續22天無新增感染個案，新北未來會持續朝安全新型態生活做開放，大家繼續一起加油。

另外，台北萬華傳出有診所1劑莫德納賣6000元，高淑真指出，目前沒有收到類似的檢舉，如果有查獲不法或兜售疫苗事件，市府一定會加以嚴懲。有關八大行業苦苦等不到解封，從業人員甚至因此上街抗議，高淑真表示，目前一切規畫都按中央的期程來辦理。

新北市衛生局副局長高淑真指出，目前沒有收到有關兜售疫苗情況，若有發生必定嚴懲。記者李成蔭／攝影
新北市衛生局副局長高淑真指出，目前沒有收到有關兜售疫苗情況，若有發生必定嚴懲。記者李成蔭／攝影

侯友宜 疫情

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