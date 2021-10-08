北市長者注意！第二劑莫德納要上「台北市預約系統」

莫德納疫苗即將抵達台灣，北市府規劃在8月4日前以接種第一劑莫德納疫苗的68歲、原住民55歲以上長者，可於10月11日到12日上台北市的預約平台登記預約，安排在13日到15日接種。副市長蔡炳坤提醒，中央的預約系統是第一劑的BNT和第二劑的AZ，要特別注意不要搞錯。

蔡炳坤表示，接下來第二劑莫德納疫苗，請68歲以上、原住民55歲以上長者，至「台北市政府衛生局新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」預約，另外中央系統預約的是第一劑BNT以及第二劑的AZ，請大家不要搞混，台北市也會做到接種分流，因為每種疫苗的劑量不同、分流接種以避免錯誤。