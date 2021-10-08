聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市長者注意！第二劑莫德納要上「台北市預約系統」
莫德納疫苗即將抵達台灣，北市府規劃在8月4日前以接種第一劑莫德納疫苗的68歲、原住民55歲以上長者，可於10月11日到12日上台北市的預約平台登記預約，安排在13日到15日接種。副市長蔡炳坤提醒，中央的預約系統是第一劑的BNT和第二劑的AZ，要特別注意不要搞錯。
蔡炳坤表示，接下來第二劑莫德納疫苗，請68歲以上、原住民55歲以上長者，至「台北市政府衛生局新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統」預約，另外中央系統預約的是第一劑BNT以及第二劑的AZ，請大家不要搞混，台北市也會做到接種分流，因為每種疫苗的劑量不同、分流接種以避免錯誤。
蔡炳坤說，8月4日前已經接種第一劑莫德納疫苗的長者，需要設籍台北市，或是第一劑在台北市接種的非設籍長者與合法居留外籍人士，預約時間為10月11日早上9點到下午5點、12日是早上9點到中午12點，預定接種時間為10月13日到15日3天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言