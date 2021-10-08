新北YouBike1.0設站花10億 遭質疑使用不到2年要汰除

北市YouBike2.0在今年5月正式營運，新北市議員何博文今天質詢時指出，新北部分1.0系統站體才剛完成，使用不到1、2年，為了升級使用2.0系統就要全數汰除，新北光是設站就花了快10億元，如果只是要配合北市，為何設置過程沒想過使用年限，是為升級而升級嗎？交通局長鍾鳴時表示，1.0系統的車輛還沒到期不會汰除。

何博文指出，YouBike1.0從2015年規劃至今6年，車輛數多達2萬674輛，約有652站，過去平均每站設站成本為150萬，概估花了快10億元，市府每年還花費3億元補助自行車騎乘回饋，前後預算花費快28億，僅用6年時間退場，甚至沒有跟廠商收取任何權利金。

何博文表示，目前新北市YouBike1.0 有652站，未來預計增加YouBike2.0站體1500站。現在就算逐漸變賣2萬674台YouBike1.0 ，以一台1000元計算，也僅能變賣2067萬，可能連升級2.0的成本都不夠，有些車輛甚至用不到2年就要撤除，如果只是要配合台北市升級，為何設置過程沒有想過使用年限，汰換的腳踏車該何去何從？市府是讓市民當冤大頭。

何博文也質疑，不少民眾也跟服務處抱怨，就算一個地區同時有兩個系統，卻都不能使用，另外，市府預計擴增2.0系統設置1500站，是否能以1.0銜接為主，並加裝在交通不便的區域，讓綠色交通能真正落實。未來權利金預計規劃一年收取800萬是否有經由合理試算、有無保障機制。

交通局長鍾鳴時表示，1.0系統的車輛還沒到期不會汰除，針對快到期的車子會在安全無虞的狀況下，整修後延壽繼續服務，針對部分1.0站體不能使用，是近期剛建設好但尚未送電。

在Youbike2.0系統部分，鍾鳴時說，2.0系統目前尚未開放使用，目前已經建設400多站，預計在年底可完成設置750站，在10月中也會舉辦記者會宣布2.0上線，目前新北跟北市都讓兩套系統同時服務民眾，可以讓民眾自由選擇，並沒有不繼續使用1.0系統。