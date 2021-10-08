林口公車轉運站10月15日起試營運 增闢4線快速公車

中央社 / 新北8日電

新北市政府交通局今天表示，新闢的林口公車轉運站將於15日起試營運；特別增開林口到台北車站、捷運圓山站、北市大安區、板橋捷運府中站等4條快速公車路線。

市府交通局今天發布新聞表示，林口地區人口成長快速，已12萬餘人，國際媒體園區、林口工一重劃區也陸續發展。因交通需求急增，上下班尖峰時段，車流造成國道1號林口交流道周邊壅塞，增加通勤時間。

交通局說，目前多條行經國道的快速公車路線，需繞市區載客，因限制站位，末端站的乘客常無法上車。林口公車轉運站今年1月動土，鄰近機場捷運林口A9站，除可供公車轉乘，更擴及機場捷運線轉乘和長庚醫院、三井Outlet等大眾運輸服務。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，林口轉運站站體採簡約設計，著重接駁功能與民眾實用性，設有9席公車站區及16席電動公車駐車區，將於15日起試營運。

他說，為此特別增開966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）共4條快速公車路線，並調整4條市區公車路線彙集至林口轉運站，轉乘聯外快速公車及桃園捷運，強化整體公車調度、縮短通勤，並解決末端站上不了車窘狀。

公車 機場捷運 林口

延伸閱讀

公車族福音！ 林口公車轉運站10月15日起試營運

林口兩個里人口大爆炸 待議會審議通過將優先調整分割

原民會語言推廣人員 今年起依年資、考績加薪

影／林口社區大樓外鋁管搖搖欲墜 管委會緊急叫吊車拆除

相關新聞

國慶新北賞煙火避免塞車 淡海輕軌將加密班距

國慶連假將至，新北捷運公司推出淡海輕軌輕鬆遊，一趟旅程就有三種旅遊享受，除了「漁人潮海車站」，還有新亮相的「幾米溜溜帽遊...

清粥 半粥 飯湯 台北非常「粥」到

大概是二、三十年前，台北在復興南路二段上，從100號到140號間出現了五、六間的清粥小菜，最早的一家叫「可口美」，接著有「無名子清粥小菜」等等，每家幾乎都是24小時營業

新北YouBike1.0設站花10億 遭質疑使用不到2年要汰除

北市YouBike2.0在今年5月正式營運，新北市議員何博文今天質詢時指出，新北部分1.0系統站體才剛完成，使用不到1、...

士林7千萬豪宅夜晚淪為夜市？ 汪志冰批北市府掩護攤商

位於士林夜市基河路上的「圓山1號院」豪宅，每戶7千萬以上，但台北市議員汪志冰指出，白天是豪宅，但每到晚上淪為夜市，無照攤...

里長辦老人共餐重複請補助遭法辦 市府遭疑陷里長不義

為鼓勵長者出門，北市有許多里長租場地舉辦老人供餐等活動，議員游淑慧今爆料，有里長在里辦公室舉辦老人共餐活動，除向社會局申...

柯、侯同台互誇 柯文哲：新北「四館一園」做得很好

台北市長柯文哲上午與新北市長侯友宜同台，參加雙北全運聖火傳遞活動，兩人受訪時互誇對方政績，柯文哲認為新北市文化局「四館一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。