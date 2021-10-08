林口公車轉運站10月15日起試營運 增闢4線快速公車
新北市政府交通局今天表示，新闢的林口公車轉運站將於15日起試營運；特別增開林口到台北車站、捷運圓山站、北市大安區、板橋捷運府中站等4條快速公車路線。
市府交通局今天發布新聞表示，林口地區人口成長快速，已12萬餘人，國際媒體園區、林口工一重劃區也陸續發展。因交通需求急增，上下班尖峰時段，車流造成國道1號林口交流道周邊壅塞，增加通勤時間。
交通局說，目前多條行經國道的快速公車路線，需繞市區載客，因限制站位，末端站的乘客常無法上車。林口公車轉運站今年1月動土，鄰近機場捷運林口A9站，除可供公車轉乘，更擴及機場捷運線轉乘和長庚醫院、三井Outlet等大眾運輸服務。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，林口轉運站站體採簡約設計，著重接駁功能與民眾實用性，設有9席公車站區及16席電動公車駐車區，將於15日起試營運。
他說，為此特別增開966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）共4條快速公車路線，並調整4條市區公車路線彙集至林口轉運站，轉乘聯外快速公車及桃園捷運，強化整體公車調度、縮短通勤，並解決末端站上不了車窘狀。
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