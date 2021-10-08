士林7千萬豪宅夜晚淪為夜市？ 汪志冰批北市府掩護攤商

位於士林夜市基河路上的「圓山1號院」豪宅，每戶7千萬以上，但台北市議員汪志冰指出，白天是豪宅，但每到晚上淪為夜市，無照攤販擋住社區車道視線，造成危險，連1樓店面前方，也有一整排攤販營業，產生噪音、髒亂，因地點在北藝斜對面，嚴重影響觀瞻以及社區生活品質。

汪志冰說，社區自去年底多次向市府陳情，但因台北市政府109年4月曾通過由柯文哲市長主持的台北市攤販長期精進計畫，將無照攤販納管，到社區門口就地營業，但市府有攤販管理自治條例，要有攤販證，設在私人土地要有同意書，市府不應以位階極低的計畫，掩護社區車道口及店面前方的無照攤販，應盡速移除。

她說，社區住戶來陳情，社區車道出口左側10公尺內，遭無照攤販罔顧應淨空的設攤規定，妨礙視線造成安全威脅，短短3年該社區門口發生共24起車禍。每戶7000萬到1億元豪宅，一到晚上立刻淪為髒亂吵雜的夜市。

汪志冰也說，鄰近台北藝術中心，原本寄望市政府會隨著世界級表演藝術殿堂開幕，藉機整頓周邊無照攤販，但政府毫無作為，還有攤販抱怨髒亂垃圾，難道違法攤販有政府背書？合法市民權益無人聞問？

市場處長陳庭輝指出，北市對非法攤販有納管計畫，因為有歷史因素，雖然是無證攤販，但有納管造冊，不是掩護非法，攤販設在該處，有義務維護環境、清潔，但基河路的攤販納管後，環境和以前相比，確實有改善。對於民眾的陳情意見，他也會向市府內的攤販政策工作小組進行報告。