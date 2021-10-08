淡水漁人碼頭煙火秀 幾米溜溜帽遊樂場9日啟用

新北市府漁業處今天表示，淡水漁人碼頭「幾米溜溜帽遊樂場」9日啟用，以幾米繪本為創作元素，搭配10月的8場煙火秀，希望帶給民眾輕鬆休閒夜晚，歡迎搭乘大眾運輸前往賞玩。

新北市府漁業及漁港事業管理處長張麗珍今天接受中央社記者電話訪問表示，幾米溜溜帽遊樂場延伸淡海輕軌綠山線幾米公共藝術元素，由台灣與丹麥的專業遊戲場設計公司合作，屬於漁人碼頭常設主題遊樂場。

張麗珍表示，遊樂場以「禮物盒」、「堆疊帽」為主元素，將繪本作品再度巧妙轉化為巨大高塔造型與2道溜滑梯，周邊2座鑄銅雕塑也成為引導地標的公共藝術，打造兼具親和力、遊戲功能的城市藝術景觀。

她說，與經濟發展局媒合企業贊助，9日起，加碼連續4週的週六、日，共施放8場精彩璀璨煙火，希望能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情舒緩後，提供市民及全國運動會選手休閒遊憩景點。

新北捷運公司今天以新聞稿表示，漁人碼頭煙火秀每晚8時準時施放，採用日本花火節升空方式，規劃高空煙火彈，有花兒朵朵開、笑臉、愛心、水母、專屬造型彈等圖案，預計吸引大批遊客，建議搭乘淡海輕軌，減少使用私人運具，避免塞車才能玩的輕鬆盡興。

市府交通局交通安全科長林昭賢接受中央社記者電話訪問時表示，9日起，漁人碼頭港區周邊加強交通管制及疏導措施，建議大家搭乘至捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌，或至捷運淡水站轉乘紅26路公車前往觀賞煙火。

他說，開車者可以將車輛停放淡海輕軌周邊停車場，轉乘捷運前往。警察局將加強取締沿線違停車輛，增加重點違規路段巡邏勤務。