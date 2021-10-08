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里長辦老人共餐重複請補助遭法辦 市府遭疑陷里長不義

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市老人共餐因疫情暫停，不過有里長先前向社會局、民政局申請補助，被認為是重複申請，遭地檢署偵辦；示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照
北市老人共餐因疫情暫停，不過有里長先前向社會局、民政局申請補助，被認為是重複申請，遭地檢署偵辦；示意圖，與本文無關。圖／聯合報系資料照

為鼓勵長者出門，北市有許多里長租場地舉辦老人供餐等活動，議員游淑慧今爆料，有里長在里辦公室舉辦老人共餐活動，除向社會局申請2萬元補助，又同時向民政局申請里辦公室租金補貼，讓里長遭北檢以《貪汙治罪條例》偵辦。游批社會局審查補貼時沒有向民政局勾稽，陷里長於不義，她要求市府在審核資料時先勾稽比對，社會局對此允諾，未來會和民政局討論相關做法。

游淑慧表示，北市府把所有事情都推給里長去辦，里長要辦活動、負責做老人供餐，社區據點只能找大一點，租金也因此增加，因為業務不一樣，里長跟市府兩個單位申請，市府卻沒有審核、沒有說明清楚，讓基層重複申請變成犯法，市府應在核發補助時要勾稽、比對資料，不要讓基層誤觸法令。

社會局長周榆修承諾，補助機制應該有更聰明的方式來解決，社會局跟民政局加強橫向聯繫，並進行清查。

社會局科長楊雅茹回應，選在區民活動中心辦活動或老人共餐，這個資料跟民政局是有做比對，若是辦在里民活動場所，則是里長自己提出說明，但後續將與民政局加強資料比對。有關議員所指的重複請領情形，楊雅茹說，會全面清查今年補助資料，未來里長申請補助計畫也會加強審查。

北市民政局科長方英祖說，將請社會局提供所有里長請領社區關懷據點的補助資料，再跟社會局進一步討論如何清查勾稽，避免里長重複申請卻不自知誤觸法規。

北市 游淑慧 老人共餐

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