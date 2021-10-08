國慶新北賞煙火避免塞車 淡海輕軌將加密班距

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北捷運公司同步推出4款限量1000支的「網美潮海冰棒」，不但能用來拍攝美照，也能享受夏日冰涼的口感。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司同步推出4款限量1000支的「網美潮海冰棒」，不但能用來拍攝美照，也能享受夏日冰涼的口感。圖／新北捷運公司提供

國慶連假將至，新北捷運公司推出淡海輕軌輕鬆遊，一趟旅程就有三種旅遊享受，除了「漁人潮海車站」，還有新亮相的「幾米溜溜帽遊樂場」，整個10月份，還有連續4個週末假期的精彩煙火秀。新北捷運公司表示，為了讓所有遊客都能輕鬆前往觀賞煙火，藍海線往返「紅樹林站至漁人碼頭」列車將加發加班車。

新北捷運公司表示，新亮相的「幾米溜溜帽遊樂場」以淡海輕軌綠山線幾米公共藝術元素延伸，以「禮物盒」、「堆疊帽」為主元素，將繪本作品再度巧妙轉化為巨大高塔造型與兩道溜滑梯，周邊兩座鑄銅雕塑也成為引導地標的公共藝術，共同打造出成為兼具親和力、遊戲功能性的城市藝術景觀，使家庭親子皆可輕易接近、融入、互動。

「漁人潮海車站」以立體卡片手繪風格，將淡海輕軌漁人碼頭車站打造成具有夏日海水浴場氛圍的「漁人潮海車站」，設計中呈現出海水浴場特有的元素，如冰店、淋浴間、泳具出租店等等，充滿夏日氛圍的趣味，展期3個月，凡購買一日票即贈「漁人潮海車站」超嗨涼扇，每日限量100份，同步推出4款限量1000支的「網美潮海冰棒」，不但能用來拍攝美照，也能享受夏日冰涼的口感，另外，還推出「漁人潮海車站」縮小版立體明信片，無論收藏或是寄送給遠方友人都是不錯的選擇。

漁人碼頭煙火秀從10月9日至31日共有4個周末施放場次，每晚8點都會準時施放，本次特別採用日本花火節經典尺玉升空方式，規劃6吋高空煙火彈，有花兒朵朵開、笑臉、愛心、水母、專屬造型彈等圖案，10/9、10/31均是施放5分20秒，其餘日期則為3分鐘，絢麗點亮淡水無垠夜空。

新北捷運公司表示，為了讓所有遊客都能輕鬆前往觀賞煙火，建議搭乘淡海輕軌，減少使用私人運具，避免塞車，才能玩的輕鬆盡興。於10月9日及10日下午2點至6點，藍海線往返「紅樹林站至漁人碼頭」列車將加發加班車，縮短班距至8至10分鐘一班，而晚間6點至10點；包含煙火散場時，為加速疏運大量人潮，班距將縮短至6至9分鐘一班車，並持續視人潮狀況滾動調整。

新北捷運公司將淡海輕軌漁人碼頭車站打造成具有夏日海水浴場氛圍的「漁人潮海車站」。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司將淡海輕軌漁人碼頭車站打造成具有夏日海水浴場氛圍的「漁人潮海車站」。圖／新北捷運公司提供
漁人碼頭煙火秀從10月9日至31日共有4個周末施放場次。圖／新北捷運公司提供
漁人碼頭煙火秀從10月9日至31日共有4個周末施放場次。圖／新北捷運公司提供

漁人碼頭 淡海輕軌 新北

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