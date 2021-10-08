國慶新北賞煙火避免塞車 淡海輕軌將加密班距
國慶連假將至，新北捷運公司推出淡海輕軌輕鬆遊，一趟旅程就有三種旅遊享受，除了「漁人潮海車站」，還有新亮相的「幾米溜溜帽遊樂場」，整個10月份，還有連續4個週末假期的精彩煙火秀。新北捷運公司表示，為了讓所有遊客都能輕鬆前往觀賞煙火，藍海線往返「紅樹林站至漁人碼頭」列車將加發加班車。
新北捷運公司表示，新亮相的「幾米溜溜帽遊樂場」以淡海輕軌綠山線幾米公共藝術元素延伸，以「禮物盒」、「堆疊帽」為主元素，將繪本作品再度巧妙轉化為巨大高塔造型與兩道溜滑梯，周邊兩座鑄銅雕塑也成為引導地標的公共藝術，共同打造出成為兼具親和力、遊戲功能性的城市藝術景觀，使家庭親子皆可輕易接近、融入、互動。
「漁人潮海車站」以立體卡片手繪風格，將淡海輕軌漁人碼頭車站打造成具有夏日海水浴場氛圍的「漁人潮海車站」，設計中呈現出海水浴場特有的元素，如冰店、淋浴間、泳具出租店等等，充滿夏日氛圍的趣味，展期3個月，凡購買一日票即贈「漁人潮海車站」超嗨涼扇，每日限量100份，同步推出4款限量1000支的「網美潮海冰棒」，不但能用來拍攝美照，也能享受夏日冰涼的口感，另外，還推出「漁人潮海車站」縮小版立體明信片，無論收藏或是寄送給遠方友人都是不錯的選擇。
漁人碼頭煙火秀從10月9日至31日共有4個周末施放場次，每晚8點都會準時施放，本次特別採用日本花火節經典尺玉升空方式，規劃6吋高空煙火彈，有花兒朵朵開、笑臉、愛心、水母、專屬造型彈等圖案，10/9、10/31均是施放5分20秒，其餘日期則為3分鐘，絢麗點亮淡水無垠夜空。
新北捷運公司表示，為了讓所有遊客都能輕鬆前往觀賞煙火，建議搭乘淡海輕軌，減少使用私人運具，避免塞車，才能玩的輕鬆盡興。於10月9日及10日下午2點至6點，藍海線往返「紅樹林站至漁人碼頭」列車將加發加班車，縮短班距至8至10分鐘一班，而晚間6點至10點；包含煙火散場時，為加速疏運大量人潮，班距將縮短至6至9分鐘一班車，並持續視人潮狀況滾動調整。
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