霞海城隍夫人誕辰 幸福鞋香包一卡通開放預購

一卡通公司與超過160年歷史的台北霞海城隍廟聯名發行「霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通」，心形香包上繡有幸福鞋、包入城隍夫人祈福香灰，明上午10時起開放網路預購。

明天是農曆9月4日城隍夫人誕辰，一卡通票證公司今天發布新聞稿表示，與台北霞海城隍廟共同聯名發行的香包一卡通，明天上午10時起網路開放預購，限量3500個，每個售價新台幣520元。

一卡通公司表示，特別邀請大稻埕繡花衣鞋名店「小花園」，繡上花語為君子謙謙、溫和而有禮、家族繁榮昌盛和幸福美滿的君子蘭；內層包覆城隍夫人祈福香灰，並結合在地香料行，以茉莉搭配桂花、香蜂草製成香包。

一卡通公司說明「城隍夫人幸福鞋」的來由，是過去大稻埕的婦女祈求城隍夫人保佑家庭和樂，如願後常以繡花鞋敬獻感恩，衍生至今日，奉請一雙幸福鞋回家則象徵夫人到家保佑全家平安、夫妻感情和諧。