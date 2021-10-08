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國慶大會暨英雄大遊行 警規劃2階段交通管制

中央社 / 台北8日電

北市交通警察大隊今天表示，「國慶大會暨OUR HEROES！台灣英雄大遊行」10日登場，針對大會附近路段實施2階段交通管制，遊行車隊路線將進行道路管制。

北市警局交通大隊新聞資料指出，配合10日登場國慶慶祝活動，針對會場附近區域及道路實施交通管制，國慶大會規劃2階段交通管制。

第1階段為人、車管制，從9日晚間10時至10日下午1時，路段包含桃源街、博愛路以東；衡陽路、襄陽路、常德街、凱達格蘭大道以南；公園路、中山南路以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道以北。

第2階段管制車輛不管制行人，從10日凌晨0時至下午1時，路段有中華路、博愛路以東；林森南路、杭州南路、羅斯福路以西；武昌街、襄陽路、徐州路、信義路、常德街、忠孝西路以南；廣州街、南海路、愛國東路以北。

警方指出，擴大管制點有信義路、杭州南路口，管制、禁止公車專用道公車往西行駛；羅斯福路、杭州南路口，管制車輛往北行駛；館前路、襄陽路口，管制車輛往西行駛。

「OUR HEROES！台灣英雄大遊行」時間從10日上午11時40分至下午1時，遊行路線從愛國西路、中華路一段（慢車道）、衡陽路、重慶南路一段、襄陽路、館前路、忠孝西路、中山南路（快車道）、景福門，將視遊行車隊動態實施道路管制。

此外，台北捷運自9日晚間10時起至10日下午1時止，關閉捷運台大醫院站1號和4號出口、捷運中正紀念堂7號出口、捷運小南門站4號出口。

捷運 國慶 北市

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