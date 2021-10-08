快訊

20元麵線找到了！新北這家有大腸 在地26年沒漲過價

陳其邁組遊說團加上府院助攻 是靠哪一點打動台積？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶連假 新北平日路邊停車收費路段暫停收費

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
今年國慶連假10月9日至10月11日共三天期間，新北市交通局表示，平日路邊停車收費路段將暫停收費。圖／新北市交通局提供
今年國慶連假10月9日至10月11日共三天期間，新北市交通局表示，平日路邊停車收費路段將暫停收費。圖／新北市交通局提供

今年國慶連假10月9日至10月11日共三天期間，新北市交通局表示，平日路邊停車收費路段將暫停收費，而觀光旅遊及商圈區域可能出現大量人、車潮，假日收費路段為維持停車周轉率，則照常收費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，疫情趨緩，不少民眾趁著國慶連假出遊，觀光及商圈周邊可能出現大量人、車潮，停車位一位難求，包含金山老街、鶯歌建國路、八里十三行博物館、淡水油車口、三峽鳶山運動公園、汐止星光橋北側廣場平面停車場、深坑老街以及板橋、三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、三峽、淡水、汐止、深坑、八里及中和區等觀光旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場，於國慶連假期間照常收費。

交通局提醒，國慶連假期間，民眾於新北市路邊停車格停車，請注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車離開時未見繳費單或有連假期間到期的繳費單，建議多利用行動支付APP以及全國繳費網線上查詢繳費；或可手機下載「停車大聲公」或「易停網」自助計費App，享有自助計費前30分鐘1元優惠。停車相關問題可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，服務您），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。

連假 國慶

延伸閱讀

國慶連假將至 國道易壅塞路段時段一次看

圓規颱風將生成影響國慶連假 周日下午就變天

國慶連假在台南也有煙火秀！藝術節開幕大戲今晚登場

3天國慶連假 新竹市垃圾收運不打烊

相關新聞

清粥 半粥 飯湯 台北非常「粥」到

大概是二、三十年前，台北在復興南路二段上，從100號到140號間出現了五、六間的清粥小菜，最早的一家叫「可口美」，接著有「無名子清粥小菜」等等，每家幾乎都是24小時營業

用什麼身分參加2025世壯運？柯文哲：我是市民啊

台北市長柯文哲上午與新北市長侯友宜同台，參加雙北全運聖火傳遞活動，媒體問柯文哲，未來2025世壯運，打算用什麼身分來參加...

公車族福音！ 林口公車轉運站10月15日起試營運

為提升林口區大眾運輸服務，林口公車轉運站將於10月15日起試營運。新北市交通局長鍾鳴時說，總計增開到台北車站、捷運圓山站...

柯、侯同台互誇 柯文哲：新北「四館一園」做得很好

台北市長柯文哲上午與新北市長侯友宜同台，參加雙北全運聖火傳遞活動，兩人受訪時互誇對方政績，柯文哲認為新北市文化局「四館一...

國慶連假 新北平日路邊停車收費路段暫停收費

今年國慶連假10月9日至10月11日共三天期間，新北市交通局表示，平日路邊停車收費路段將暫停收費，而觀光旅遊及商圈區域可...

衝浪勝地中角灣停車改收費 每小時30元 遊客反應不一

新北市金山區衝浪勝地中角灣沙灘，每逢假日都有不少衝浪、戲水人潮，上次中秋連假爆人潮，國慶連假將屆，預估有大批戲水人潮湧入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。