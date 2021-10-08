國慶連假 新北平日路邊停車收費路段暫停收費

今年國慶連假10月9日至10月11日共三天期間，新北市交通局表示，平日路邊停車收費路段將暫停收費，而觀光旅遊及商圈區域可能出現大量人、車潮，假日收費路段為維持停車周轉率，則照常收費。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，疫情趨緩，不少民眾趁著國慶連假出遊，觀光及商圈周邊可能出現大量人、車潮，停車位一位難求，包含金山老街、鶯歌建國路、八里十三行博物館、淡水油車口、三峽鳶山運動公園、汐止星光橋北側廣場平面停車場、深坑老街以及板橋、三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、三峽、淡水、汐止、深坑、八里及中和區等觀光旅遊景點及商圈區域路邊收費停車場，於國慶連假期間照常收費。

交通局提醒，國慶連假期間，民眾於新北市路邊停車格停車，請注意停車路段是否收費，如果在收費路段停車離開時未見繳費單或有連假期間到期的繳費單，建議多利用行動支付APP以及全國繳費網線上查詢繳費；或可手機下載「停車大聲公」或「易停網」自助計費App，享有自助計費前30分鐘1元優惠。停車相關問題可撥打免付費電話：0800-007-550（您停車，服務您），或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。