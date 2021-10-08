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公車族福音！ 林口公車轉運站10月15日起試營運

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為提升林口區大眾運輸服務，林口公車轉運站將於10月15日起試營運。圖／新北市交通局提供
為提升林口區大眾運輸服務，林口公車轉運站將於10月15日起試營運。圖／新北市交通局提供

為提升林口區大眾運輸服務，林口公車轉運站將於10月15日起試營運。新北市交通局長鍾鳴時說，總計增開到台北車站、捷運圓山站、北市大安區和板橋捷運府中站等4條快速公車路線，並調整4條市區公車路線匯集至林口轉運站，轉乘聯外快速公車及桃園捷運，強化整體公車調度、縮短通勤，並解決末端站上不了車情形。

林口人口逐年成長，加上國際媒體園區、林口工一重劃區也陸續建置發展，除將提供大量就業機會與旅遊人潮，連帶大幅增加旅運需求，為林口地區交通系統帶來沉重壓力。

鍾鳴時表示，林口地區近年來人口成長快速已有12萬餘人、交通需求急增，上下班尖峰時段主要車流多利用國1往返大台北地區，造成林口交流道周邊交通壅塞，目前有多條行經國道的快速公車路線需繞行市區載客，因快速公車限制站位，往往有末端站的乘客上不車的情形，而遇上林口交流道於尖峰時段重現性壅塞，更增加了通勤時間。

鍾鳴時表示，林口公車轉運站於今年1月19日動土，占地8867平方公尺，鄰近捷運林口A9站，除可供公車轉乘外，更擴及機場捷運線轉乘和長庚醫院、三井Outlet等大眾運輸服務，以減少私人運具使用，進而改善林口地區交通壅塞問題。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，林口轉運站站體採簡約設計，著重接駁功能與民眾實用性，設有9席公車站區及16席電動公車駐車區，並新闢966副（至台北車站）、937副（至捷運圓山站）、967副（至仁愛敦化路口）、920副（至捷運府中站）共4條快速公車路線，並除既有5線公車行經林口轉運站，同時調整854、786、948及新闢南勢線等4 線市區公車路線匯集至林口轉運站，以轉乘聯外快速公車，減少繞行，可節省10-20分鐘通勤時間之外，更解決末端站上不了車的情形。

新北市交通局長鍾鳴時（前排中）說，總計增開到台北車站、捷運圓山站、北市大安區和板橋捷運府中站等4條快速公車路線。圖／新北市交通局提供
新北市交通局長鍾鳴時（前排中）說，總計增開到台北車站、捷運圓山站、北市大安區和板橋捷運府中站等4條快速公車路線。圖／新北市交通局提供

林口 公車 機場捷運

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