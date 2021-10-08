衝浪勝地中角灣停車改收費 每小時30元 遊客反應不一

新北市金山區衝浪勝地中角灣沙灘，每逢假日都有不少衝浪、戲水人潮，上次中秋連假爆人潮，國慶連假將屆，預估有大批戲水人潮湧入，不過近日有遊客發現，停車場長久以來都免費，突然改成要收費，假日每小時30元。有遊客說使用者付費，有管理收費可接受；但也有遊客反映，恐影響遊客多停車費用，有點貴。

中角灣停車場已委託民間業者經營收費，近日公告自8日起開始收費，平日計次收50元，假日則改為每小時30元，當日最高150元。目前設備置中，先採人工收費，請遊客先繳費再離場，但停車未滿15分鐘免費。

林姓遊客說，停車場長久以來都免費，很多民眾會去戲水、衝浪，突然改成要收費，假日每小時30元，有點貴，可能影響民眾戲水意願。不過，李姓遊客則說，以前停車場自由出入並無管理，使用者付費可以接受，而且當日最高150元在風景區收費還不算太高。

金山區長廖武輝表示，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，自10月8日起中角灣停車場採收費停車，但區公所仍會進行防疫宣導以及人潮車潮管控，如人潮容留量達一定情況，仍會提報新北市人潮儀錶板，並和金山分局聯合進行人車流管制。